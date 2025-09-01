Kalede Galatasaray'a bir şok daha

Kaynak: Haber Merkezi
Kalede Galatasaray'a bir şok daha

Galatasaray, kaleci arayışında son olarak gündemine aldığı Emiliano Martinez'in transferinde de istediği sonuca ulaşamadı.

Kaleci transferinde istediği sonuca ulaşamayan Galatasaray, Aston Villa’nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez için yürüttüğü girişimlerden de eli boş döndü.

MARTINEZ VİLLA’DA KALIYOR

Sky Sport’un haberine göre 32 yaşındaki kaleci, kulübü Aston Villa ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Böylece sarı-kırmızılıların bu transferdeki umutları da sona ermiş oldu.

AVRUPA LİSTESİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Ederson’u Fenerbahçe’ye, Senne Lammens’i Manchester United’a kaptıran Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine son halini vermesi gerekiyor. Yönetim, bir an önce kaleci transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Son Haberler
Mansur Yavaş’ı hedef alanlara siyaset dersi!
Mansur Yavaş’ı hedef alanlara siyaset dersi!
Sultanlar adım adım hedefe! Çeyrek geldi
Sultanlar adım adım hedefe! Çeyrek geldi
Pegasus Hatay seferlerini başlattı: Yeni piste ilk iniş
Pegasus Hatay seferlerini başlattı: Yeni piste ilk iniş
Çalışan emekli sayısında yeni rekor kırdı
Çalışan emekli sayısında yeni rekor kırdı
Mendy, Trabzonspor'a veda etti
Mendy, Trabzonspor'a veda etti