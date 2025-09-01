Kalede Galatasaray'a bir şok daha

Kaleci transferinde istediği sonuca ulaşamayan Galatasaray, Aston Villa’nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez için yürüttüğü girişimlerden de eli boş döndü.

MARTINEZ VİLLA’DA KALIYOR

Sky Sport’un haberine göre 32 yaşındaki kaleci, kulübü Aston Villa ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Böylece sarı-kırmızılıların bu transferdeki umutları da sona ermiş oldu.

AVRUPA LİSTESİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Ederson’u Fenerbahçe’ye, Senne Lammens’i Manchester United’a kaptıran Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine son halini vermesi gerekiyor. Yönetim, bir an önce kaleci transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor.