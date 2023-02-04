Kalıcı dövmeler silinir mi?

Kalıcı dövmeleri insanlar silmek istediği zaman vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kalıcı dövmeyle ilgili detaylar…

KALICI DÖVME SİLİNMESİ NASIL OLUR?

Operatör Doktor Necdet Şişman’ın sitesindeki yazısında dikkat detaylar yer aldı.

Kalıcı dövme silinmesi işlemi öncesinde değerlendirme, uygulama planlaması, uygulama süreci ve iyileşme süreci olarak ayrılmaktadır. Kalıcı dövmelerin silinmesi işlemi için yapılan değerlendirmede cilt tonu, cilt yapısı, dövmenin hangi teknik ile uygulandığı ve kullanılan boyanın çeşidi ile dövmenin vücutta hangi bölgede olduğu analiz edilerek belirlenmektedir. Değerlendirme sonrasında lazer cihazının dalga boyu ayarlanmakta ve dövme olan bölgeye atılmaktadır.

Kalıcı dövme silinmesi işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, dövmenin yapısı ve kullanılan boyanın türüne göre belirlenmektedir. Aynı zamanda saçlı deri çevresinde de lazer cihazının kullanılması uygun olmayacağı için bu bölgede dövme silme işlemi uygulanamamaktadır.

Kalıcı dövme çıkarılmasında ve iyi huylu pigmente lezyonların çıkarılmasında ND Yag ve Q switched lazerler en etkili kullanılan ve sonuçları çok iyi olan lazer sistemleridir. Kalıcı dövme silinmesi işleminde lazerin etkilediği hedef doku, dövmenin içerdiği mürekkeptir (boyadır). Pigmente lezyon(lekeler) için ise hedef doku melanindir (deriye rengini veren pigment maddesi).

Dövmeler ve benign pigmente lezyonlar, ND Yag ve Q Switched lazerler ile işlem görürken nanosaniyeler süresince yüksek enerjiyi dokuya çok kısa sürede vererek fotoakustik etki (ses ve ışık dalgasının yarattığı etki) ile oluşan termal hasar ile ciltteki dövme üzerindeki dövmenin pigmenti (boyası) ve pigmente lezyon da ise melanin pigmenti etkilenerek epidermiste (derinin en üst yüzeyel tabakası) yüzeysel bir hasar oluşturur. Hasarlanan dokuda yüzeysel bir kabuklanma ve noktasal kanama oluşması, istenen ve beklenen bir etkidir. 1 veya 2 gün antibiyotikli pomat ile kapalı pansuman yapılır. Hastanın günlük aktivasyonunu kesinlikle etkilemez. 2. Seans, en az 3-4 hafta sonra yapılır.

KALICI DÖVME SİLİNMESİNDE HASTA SEÇİMİ

Kalıcı dövme silinmesinde hasta seçimindeki kriterler aşağıdaki gibidir:

Cilt tipi

Dövmenin lokalizasyonu

Profesyonel, amatör veya travmatik dövme olup olmadığı

Kullanılan boyaların tipi ve renkleri

Vücudunda hipertrofik skar veya keloid oluşumunun varlığı önemli kriterlerdir.

Kalıcı Dövme Silinmesi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Çok koyu tenli hastalarda (fitzpatrick sınıflaması tip 4–tip 5 grupta) ciltte pigmentasyon kaybı olabilir. 2 ay – 6 ay arasında bunlar düzelebilir. Açık tenli kişilerde bu etki daha azdır.

Dövmenin yapıldığı bölge; boyaların ne kadar cilt altına verildiği, kullanılan boyanın cinsi, boyanın rengi, tedavi seanslarının daha az veya daha çok olması ile ilgilidir. Ortalama dövme çıkarılma işlemleri, yüzeysel olanlarda 4 – 5 seans, derin yapılanlarda 7 – 8 seans kadar sürebilmektedir.

Kalıcı dövme silinmesi işleminde hasarlanan boya veya mürekkep parçacıkları, makrofaj hücreleri tarafından yabancı cisim olarak algılanırlar ve vücuttan bunları temizlemeye çalışırlar. Bu döngü 3 hafta kadar devam eder. O yüzden üçüncü seansın en az 3 veya 4 hafta aralıklarla yapılması önerilmektedir.

Dövme çıkarılma işleminde en iyi ve hızlı sonucu siyah ile mavi olan renkler verirken yeşil ve kırmızı renkler daha geç çıkmaktadır.