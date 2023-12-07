Kalıcı kilo vermek isteyenlere müjde. 5 altın kural ortaya çıktı

Kilo vermek, birçok insanın hayali ve uğraşı olduğu biliniyor. Lakin kilo vermek için sadece diyet yapmanın yeterli olmadığının altı çizildi. Aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli spor yapmak, bol su içmek, tuz tüketimini azaltmak ve sağlık kontrollerini ihmal etmemenin gerekliliği vurgulandı.

Beş altın kural, kilo vermenin yanı sıra vücudunuzun da sağlıklı kalmasını sağlayacak.

İşte kilo vermenize yardımcı olacak beş altın kuralın detayları:

Su için

Su, vücudunuzun temel ihtiyacıdır. Su içmek, hem sindirim sisteminizi hem de böbreklerinizi çalıştırır. Su, aynı zamanda tokluk hissi verir ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Su içmek, vücudunuzda biriken ödemi de atmanıza yardımcı olur. Ödem, vücudunuzun sıvı tutması sonucu oluşan şişkinlik ve kilo artışıdır.

Diyetle ilgili önemli uyarılar

Vücudunuz mevsim değişikliklerinde sıvı biriktirebilir ve bu da el, ayak ve karın bölgesinde şişkinliğe neden olabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey tuz alımını azaltmaktır. Günde 4-5 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Yemeklerinizin lezzetini artırmak için baharatlardan yararlanın. Ayrıca ödem söktürücü çaylar da içebilirsiniz. Tansiyonunuz yüksek değilse, ödem söktürücü çaylardan biri olan yeşil çayı günde 2-3 fincan içebilirsiniz.

Spor yapın

Spor, kilo vermenin en önemli unsurlarından biri. Spor yaparak hem kalori yakabilir hem de kas kütlenizi artırabilirsiniz. Spor yapmak için en uygun zaman sabah aç karnına yürüyüş yapmaktır. Bu şekilde yağ yakımını hızlandırabilir ve metabolizmanızı canlandırabilirsiniz.

Spor yaparken beslenmenize de dikkat edin. Protein ve karbonhidrat kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketin. Spor yapacağınız zaman ara öğün ve ana öğün arasında yeterli süre bırakın.

Sağlık kontrollerinizi yaptırın

Kilo vermenizi engelleyen bazı sağlık sorunları olabilir. Metabolizma hızınız, hormonlarınız, vitamin seviyeniz ve tiroit bezleriniz kilo vermenizi etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle endokrinoloji ve metabolizma uzmanı bir doktora başvurarak gerekli tahlilleri yaptırın. Eğer kilo vermenize engel bir durum varsa, doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisi ve diyeti uygulayın. Bu şekilde kilo vermeniz daha kolay ve sağlıklı olacaktır.

Kahvaltı yapın

Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı yapmak, hem enerjinizi hem de metabolizmanızı artırır. Kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek, gün içinde daha çok acıkmanıza ve daha çok yemenize neden olur. Bu da kilo almanıza sebep olur. Kahvaltıda protein, karbonhidrat ve lif kaynaklarından oluşan dengeli bir menü hazırlayın. Peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, meyve, sebze, süt, yoğurt gibi besinleri kahvaltınızda bulundurun. Kahvaltıyı düzenli yapmak, kilo vermenizi kolaylaştırır ve yemek ataklarınızı önler.