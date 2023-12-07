Kalıcı kilo vermek isteyenlere müjde. 5 altın kural ortaya çıktı

Kalıcı kilo vermek isteyenlere müjde geldi. Kilo vermek isteyenler için 5 altın kural ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kalıcı kilo vermek isteyenlere müjde. 5 altın kural ortaya çıktı

Kilo vermek, birçok insanın hayali ve uğraşı olduğu biliniyor. Lakin kilo vermek için sadece diyet yapmanın yeterli olmadığının altı çizildi. Aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli spor yapmak, bol su içmek, tuz tüketimini azaltmak ve sağlık kontrollerini ihmal etmemenin gerekliliği vurgulandı.

Beş altın kural, kilo vermenin yanı sıra vücudunuzun da sağlıklı kalmasını sağlayacak.

İşte kilo vermenize yardımcı olacak beş altın kuralın detayları:

Su için

Su, vücudunuzun temel ihtiyacıdır. Su içmek, hem sindirim sisteminizi hem de böbreklerinizi çalıştırır. Su, aynı zamanda tokluk hissi verir ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Su içmek, vücudunuzda biriken ödemi de atmanıza yardımcı olur. Ödem, vücudunuzun sıvı tutması sonucu oluşan şişkinlik ve kilo artışıdır.

Diyetle ilgili önemli uyarılar

Vücudunuz mevsim değişikliklerinde sıvı biriktirebilir ve bu da el, ayak ve karın bölgesinde şişkinliğe neden olabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey tuz alımını azaltmaktır. Günde 4-5 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Yemeklerinizin lezzetini artırmak için baharatlardan yararlanın. Ayrıca ödem söktürücü çaylar da içebilirsiniz. Tansiyonunuz yüksek değilse, ödem söktürücü çaylardan biri olan yeşil çayı günde 2-3 fincan içebilirsiniz.

Spor yapın

Spor, kilo vermenin en önemli unsurlarından biri. Spor yaparak hem kalori yakabilir hem de kas kütlenizi artırabilirsiniz. Spor yapmak için en uygun zaman sabah aç karnına yürüyüş yapmaktır. Bu şekilde yağ yakımını hızlandırabilir ve metabolizmanızı canlandırabilirsiniz.

Spor yaparken beslenmenize de dikkat edin. Protein ve karbonhidrat kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketin. Spor yapacağınız zaman ara öğün ve ana öğün arasında yeterli süre bırakın.

Sağlık kontrollerinizi yaptırın

Kilo vermenizi engelleyen bazı sağlık sorunları olabilir. Metabolizma hızınız, hormonlarınız, vitamin seviyeniz ve tiroit bezleriniz kilo vermenizi etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle endokrinoloji ve metabolizma uzmanı bir doktora başvurarak gerekli tahlilleri yaptırın. Eğer kilo vermenize engel bir durum varsa, doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisi ve diyeti uygulayın. Bu şekilde kilo vermeniz daha kolay ve sağlıklı olacaktır.

Kahvaltı yapın

Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı yapmak, hem enerjinizi hem de metabolizmanızı artırır. Kahvaltıyı atlamak veya geçiştirmek, gün içinde daha çok acıkmanıza ve daha çok yemenize neden olur. Bu da kilo almanıza sebep olur. Kahvaltıda protein, karbonhidrat ve lif kaynaklarından oluşan dengeli bir menü hazırlayın. Peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, meyve, sebze, süt, yoğurt gibi besinleri kahvaltınızda bulundurun. Kahvaltıyı düzenli yapmak, kilo vermenizi kolaylaştırır ve yemek ataklarınızı önler.

İlgili Haberler
Kilo vermek isteyenlerin dikkatine
Koklayarak kilo nasıl verilir
İşte iştah keserek kilo verdiren 5 besin…
5 günde 3 kilo vermeyi kim istemez
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa Gündem
Erkeklere bakımsız diyenler utanır mı? Berberde bakımı abartırlarsa
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü Gündem
Hastanede çizgi film izleyen kedi güldürdü
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim' Magazin
Ünlü oyuncu yıllardır kanserle savaşıyor. 'Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim'
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı Gündem
Gebze'de Suriye uyruklu PKK’lı tutuklandı
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu Gündem
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü. Attığı mesaj kan dondurdu
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik Spor
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik
Meclis'e ziyaretçi yasağı Gündem
Meclis'e ziyaretçi yasağı