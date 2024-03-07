Kalıcı makyaj için çözüm önerileri

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, yüz ifadesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin kaşlar olduğunu söyleyerek, “Yüz şekline uygun kaş tasarımı yaparak en doğru ifadeyi yakalamak gerekir. Kalıcı ve yarı kalıcı makyaj uygulaması tekniklerine göre bazen yanlış tasarım ve yanlış pigmentler (boyalar) kullanan işinin ehli olmayan kişilerin yaptığı uygulamalar yüzünden mağduriyetler yaşanabiliyor” dedi.

Negiz, kullanılan malzemenin kalitesiz olmasının yanı sıra, yüz ölçülerine uygun olmayan bir uygulama sonucunda, kaşın durumuna ve kişinin isteğine bağlı olarak lazer veya özel geliştirilen solüsyon uygulaması ile bu sorundan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti. Negiz, kaş silme işleminde bu solüsyonların pigmentlere ulaşması gerektiğini, daha önce yapılan işlemde pigmentin cildin hangi katmanına yerleştiğinin tam olarak bilinmediği için çok dikkatli olunması gerektiğini, solüsyonun etkisini göstermeye başladığında pigmentin ciltten atıldığını ve renk açılmaya başladığını ifade etti.

NE ZAMAN NÖRMALE DÖNÜLÜR

Lazer ile silme işleminde ise lazer teknolojisi sayesinde cilt altındaki pigmentlerin parçalanıp vücuttan atıldığını söyleyen Nermin Negiz, ‘‘İşlem sonrasında uzmanın tavsiye ettiği bakım kremlerini düzenli kullanarak iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Bu süre kişinin iyileşme hızına göre değişir. Ortalama 4-5 gün içinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Hem solüsyon hem lazer uygulamasında kaşın rengi, durumu ve kullanılan pigmentlere göre seans sayısı 1-3 seans arasında değişir. Sonrasında isterseniz tekrar kalıcı makyaj uygulaması yaptırabilirsiniz’’ diye konuştu.