Maskeli hayat kalıcı makyaj patlaması yaptı

Güzellik koçu Irmak Muştu, “Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep edilen uygulamalar oldu” diye konuştu.

Protez tırnak tasarımının estetik ve fonksiyonel yönüyle gündelik hayatın tamamlayıcılarından biri haline geldiğini hatırlatan Muştu, şunları söyledi:

“Tırnakta modanın öncüsü olan protez tırnaklar, aynı zamanda yaşamı kolaylaştırıyor, güzelliğe güzellik katıyor. Çünkü güzelliğine düşkün kadınlar zamansızlıktan bu yola başvuruyorlar. Protez tırnaklar, 1 saat süren bir işlemin ardından 2-3 hafta 2 aydan fazla kullanılabiliyor.”

PANDEMİNİN GİTERDİĞİ GERÇEK

Protez tırnak, kalıcı makyaj ve ipek kirpik gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıran yönleriyle pandemi sürecinde giderek daha çok tercih edildiğini belirten Muştu, “Eski bir Mısır geleneği olan kalıcı makyaj, her zaman bakımlı görünmek isteyenlere nokta atışı çözümler üretiyor. Yüzde doğuştan ya da sonradan oluşan şekil bozukluklarının düzeltilmesine de olanak sağlayan bu uygulamayla dudaklar ve seyrek kaşlara hacim sağlanıyor. “dedi. Muştu şunları söyledi:

“Kanser ve meme estetiği operasyonu sonucunda meme ucunda oluşan deformasyonları da kalıcı makyajla ortadan kaldırabiliyoruz. Kalıcı makyaj uygulamaları, maskeden dolayı en çok şikayet edilen makyaj bulaşma sorununu ortadan kaldıran yönüyle pandemide en çok talep edilen uygulamalar arasında yer aldı.

Çene ve dudak bölgesi maskenin ardında kaldığı için yüzler de ifadesizleşti. Göz bölgesine uyguladığımız kalıcı makyaj işlemini ipek kirpik uygulamalarıyla da destekleyerek yüzlere ifade kazandırabiliyoruz. İş ve sosyal yaşamda aktif bir pozisyonda olanlar aradıkları özgüveni kalıcı makyaj ve ipek kirpik uygulamalarında buldu. Böylece kendilerini ifade etme güçlüğü yaşamadan gündelik hayatlarını sürdürebiliyorlar”