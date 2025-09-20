Kalıcı yara izlerine veda ettirecek formülleri uzmanlar anlattı

Son yıllarda estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanındaki en büyük zorluklardan biri olan kalıcı yara izleri, bilim dünyasının gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Özellikle yanıklar, ameliyatlar veya travmalar sonucu oluşan bu izler, hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ancak İzmir'de yapılan bir bilimsel çalışmada, bu soruna kökten çözüm getirebilecek devrim niteliğinde bir yaklaşım benimsendi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Laura Wilson ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (ETH Zürih) Prof. Dr. Andreas Müller'in de dahil olduğu uluslararası bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışma, biyomateryal destekli rejeneratif tıp üzerine yoğunlaştı.

Araştırmacılar, cilt altındaki kök hücreleri aktive ederek doku onarımının normal bir şekilde, yani iz bırakmadan gerçekleşmesini sağlayan bir hidrojel geliştirdi.

"BİYOLOJİK BİR MİMARİ"

Prof. Dr. Wilson, geliştirdikleri yöntemi "biyolojik bir mimari" olarak tanımladı. Wilson, "Yara izlerinin oluşmasının temel nedeni, doku onarım sürecinin kaotik ve düzensiz bir şekilde ilerlemesi. Biz bu sürece müdahale ederek, doku iyileşmesini doğal ve kontrollü bir yola soktuk. Geliştirdiğimiz hidrojel, ciltteki kök hücrelere doğru sinyalleri göndererek, hasarlı dokunun kendi kendini yenilemesini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

KLİNİK TESTLERDE BAŞARI

Araştırmanın bir parçası olan Prof. Dr. Müller ise, hayvanlar üzerinde yapılan ön klinik testlerin son derece umut verici olduğunu belirtti. Müller, "Yanık tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlerin aksine, bu yeni yaklaşım, hem iz oluşumunu engelledi hem de dokunun eski elastikiyetini ve yapısını geri kazanmasını sağladı. Bu bulgular, gelecekte insan denekler üzerinde yapılacak klinik çalışmalar için bize büyük bir motivasyon sağladı" dedi.

BİYOTEKNOLOJİ FİRMALARI HAREKETE GEÇTİ

Bu önemli keşif, uluslararası biyoteknoloji firmalarının da dikkatini çekti. Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson ve Roche, bu teknolojinin ticarileştirilmesi için araştırma ekibiyle ön görüşmelere başladı. Eğer bu yeni tedavi yöntemi, insan denekler üzerinde de başarılı olursa, yara izlerinin tedavisi ve estetik cerrahi alanında radikal bir dönüşüme yol açabilir.