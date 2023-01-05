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Kaliforniya'da OHAL ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Newsom, şiddetli fırtınanın yaklaşması nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:49
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Kaliforniya'da fırtına öncesi OHAL ilan edildi

Kaliforniya'da OHAL ilan edildi
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Newsom, yaptığı açıklamada, yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını aktardı.

Vali Newsom, "Bu olağanüstü hal, fırtına yaklaştıkça devletin hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve devam eden müdahalelerde yerel yetkilileri desteklemesine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

OHAL'e göre vatandaşlardan çarşamba gecesi ve perşembe sabahı zorunlu olmayan seyahatler yapmamaları istendi.

Bölgede yaşayanlardan üç gün yetecek yiyecek ve su depolamaları, dondurucuları ve buzdolaplarını yalnızca gerektiğinde çalıştırmaları talep edildi.

Kaliforniya’da son günlerde şiddetli yağmur ve kar yağışı görülüyor. (AA)

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