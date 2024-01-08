Kalkan 7 operasyonunda 80 organizatör ve binlerce kaçak göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Umut tacirliği yaparak insanları kandıran” diyerek nitelendirdiği insan tacirlerine ve kaçak göçmenlere yönelik 2024 yılının ilk 4 gününde gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonun sonucunda 80 organizatör ve 2155 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

6 TUTUKLAMA

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 80 kaçak göçmen organizatöründen 6’sının tutuklandığı ve 4’ünün de haklarında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Yerlikaya, bu operasyonları düzenleyen Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi uzman personellerini tebrik ederek kaçak göçmenlerle mücadelelerinin kararlılıklar devam edeceğinin de altını çizdi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde: