Kalkan 7 operasyonunda 80 organizatör ve binlerce kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Kalkan 7 operasyonunda 80 organizatör ve binlerce kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024’ün ilk 4 gününde 27 ilde yapılan Kalkan-7 operasyonu sonucunda 80 kaçak göçmen organizatörü ve 2155 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Umut tacirliği yaparak insanları kandıran” diyerek nitelendirdiği insan tacirlerine ve kaçak göçmenlere yönelik 2024 yılının ilk 4 gününde gerçekleştirilen Kalkan-7 operasyonun sonucunda 80 organizatör ve 2155 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

6 TUTUKLAMA

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 80 kaçak göçmen organizatöründen 6’sının tutuklandığı ve 4’ünün de haklarında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Yerlikaya, bu operasyonları düzenleyen Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi uzman personellerini tebrik ederek kaçak göçmenlerle mücadelelerinin kararlılıklar devam edeceğinin de altını çizdi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

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