Kalp ağrısı mı, reflü mü? Uzmanlar yanlışları çürütüyor

Türkiye’de her 4 kişiden birini etkileyen reflü hastalığı, göğüs ağrısı, yanma ve öksürük gibi belirtilerle sıkça kalp kriziyle karıştırıldı. Ancak halk arasında yaygın olan yanlış inanışlar, bu hastalığın teşhis ve tedavisini zorlaştırdı.

Reflü, sadece mide yanması değil, kalp krizini taklit edebilecek kadar ciddi belirtilerle ortaya çıkabilir. Yanlış bilinenler, hastaların doğru tedaviye ulaşmasını engelledi.

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle, reflü hakkında doğru sanılan 9 yanlış...

1. Reflü Sadece Mide Yanmasıdır

Yanlış! Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla sınırlı kalmaz. Uzmanlar, göğüs ağrısı, kronik öksürük, ses kısıklığı ve hatta boğazda takılma hissi gibi belirtilerin reflüyle ilişkili olabileceğini belirtti.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Edward Laskowski, “Reflü, solunum yollarını etkileyerek astım benzeri semptomlara yol açabilir” dedi.

2. Baharatlı Yiyecekler Reflünün Tek Nedeni

Baharatlar reflüyü tetikleyebilir, ancak asıl nedenler daha karmaşık. Uzmanlar; Türkçapar, mide fıtığı, obezite, stres ve aşırı yemek yemenin reflünün ana sebepleri arasında olduğunu vurguladı.

Journal of Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, kapakçık yetmezliği ve mide boşalma problemlerinin reflüde kilit rol oynadığını gösterdi.

3. Reflü Kalp Krizine Neden Olur

Reflü, kalp ağrısını taklit etse de doğrudan kalp krizine yol açmaz. Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Hugh Calkins, “Reflü, göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvuranların %50’sinde kalp dışı bir neden olarak tespit ediliyor” dedi. Ancak ağrı çeneye veya kola yayılıyorsa, derhal bir uzmana başvurulmalı.

4. Mide Koruyucu İlaçlar Tek Çözüm

Yanlış! İlaçlar semptomları hafifletse de, yaşam tarzı değişiklikleri olmazsa kalıcı çözüm zor.

Uzmanlar, kilo kontrolü, düzenli uyku ve tetikleyici gıdalardan kaçınmanın şart olduğunu söyledi.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, diyet ve egzersizin reflü semptomlarını %40 azalttığını ortaya koydu.

5. Reflü Cerrahi Gerektirir

Cerrahi, sadece ileri vakalarda son çare. Uzmanlar, laparoskopik cerrahinin kalıcı çözüm sunduğunu, ancak ARMA ve GERDx gibi endoskopik yöntemlerin de etkili olduğunu belirtti.

Avrupa Gastroenteroloji Birliği, cerrahinin yalnızca %10 vakada gerekli olduğunu rapor etti.

6. Reflü ve Gastrit Aynı Şeydir

Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyken, gastrit mide zarında iltihaplanma. Tanı ve tedavi yaklaşımları tamamen farklı. Gastroskopi, bu iki durumu ayırt etmede altın standart.

7. Reflü Sadece Yetişkinlerde Görülür

Çocuklar ve bebekler de reflüden etkilenebilir. Uzmanlar, bebeklerde günde birkaç kez reflünün normal olduğunu, ancak 18 aydan sonra devam etmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

8. Yastık Yükseltmek Reflüyü Önler

Baş altına yüksek yastık koymak faydasız. Dr. Nieca Goldberg, yatağın baş kısmını 15-20 cm yükseltmenin reflü semptomlarını azalttığını söyledi.

Journal of Clinical Gastroenterology’de yayımlanan bir çalışma, bu yöntemin gece reflüsünü %30 azalttığını doğruladı.

9. Reflü Zararsız Bir Rahatsızlıktır

Tedavi edilmezse reflü, yemek borusunda ülser, daralma ve hatta kansere yol açabilir.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu, “Kronik reflü, yemek borusu kanseri riskini artırır” uyarısında bulundu. Erken teşhis için endoskopi kritik önem taşıyor.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: DOĞRU BİLGİ HAYAT KURTARIR

Reflü, kalp krizinden gribe kadar birçok hastalığı taklit edebilir. Şikayetler ciddiye alınmalı ve bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalı.

Bilimsel gerçeklere dayalı tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle reflü kontrol altına alınabilir.