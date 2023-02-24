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Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir nasıl geçer

Gündelik hayatta kimi zaman kalp aşırı çarpıntı yaparak merak uyandırır rahatsızlık verir. Kalp çarpıntısı gelmeden önce belirtileri vardır. İşte o belirtiler ve aşma yolları..

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:09
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Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir nasıl geçer

Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir nasıl geçer
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KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp çarpıntısı belirtileri şunlardır

Gün içinde yorgunluk ve baş dönmesi kalp çarpıntısının belirtisi olabilir.

Boğulma hissi meydana gelebilir.

Kişi kalp atışlarını hissedebilir.

Kusma yaşanabilir.

Geçici bilinç kaybı yaşanabilir.

Gözlerde kararma meydana gelebilir.

Mide bulantısı ile kendini belli edebilir.

Kalp çarpıntısından dolayı nefes almada güçlük yaşanabilir.

Baş dönmesi olabilir.

Nabız düzensiz hâle gelebilir. Dinlenme hâlindeyken bile nabız çok yüksek olabilir.

Kalp çarpıntısı ile birlikte bayılacakmış gibi hissedilebilir.

Bu belirtileri yaşayan kişiler "Nabız nasıl düşürülür?" diye merak edebilir. Kalp çarpıntısı esnasında en sık görülen belirti nabzın çok yüksek olmasıdır. Nabzı düşürmek için derin nefes alıp vermek, yüzü soğuk suyla yıkamak, valsalva manevrası yapmak ve karotis manevrası yapmak etkili olabilir.

KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER?

Kalp çarpıntısının geçmesi için öncelikle buna neden olan faktörü bulmak gerekir. Örneğin tütün ürünleri, kafein ve bazı ilaçlar kalp çarpıntısını tetikleyebilir. Eğer bu ürünler tüketiliyorsa kalp çarpıntısının geçmesi için bunlardan uzak durulmalıdır. Öncelikle bu sorun yaşandığı anda derin derin nefes alıp vermekte fayda vardır. Ardından bir yere oturup dinlenmek gerekir. Sonrasında bir bardak su içmek ve yüze soğuk su çarpmak işe yarayabilir. Ritim bozukluğuna ne iyi gelir diye merak edenler için kalp sağlığını destekleyen yiyecekleri tüketmeleri tavsiye edilir. Bu sayede kalp olası çarpıntı durumlarına karşı güçlendirilebilir ve bu problemi yaşama riski minimuma indirilir. Kalp ritim bozukluğuna iyi gelen yiyecekler şu şekilde listelenebilir:

Pazı ve ıspanak

Yeşil yapraklı sebzeler

Yoğurt

Tarçın

Çiğ kuruyemiş

Yulaf

Avokado

Muz

Bitter çikolata

Kabak çekirdeği

Fıstık ezmesi

Bu sayılan besinleri tüketmenin kalp çarpıntısına iyi geldiği bilinse de bir hekim gözetiminde bunları tüketmekte fayda vardır.

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