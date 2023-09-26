Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaz mevsiminin bir daha geride kaldığı günlere giriyoruz. Havalar hafiften serinlemeye, sert rüzgarlar kendini göstermeye ve ağaçlardan yapraklar dökülmeye başladığı biliniyor.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, gündüz ve akşam saatleri arasındaki sıcaklık farkının artışı, nem ile hava basıncı değişimleri, hava kirliliğindeki artış, sert rüzgarlar ve vücut direncinin düşmesiyle birlikte artan enfeksiyon hastalıkları, kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi veya kalp yetmezliği riskini artırıyor.

Bu süreçte Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Gürkan’dan kalp hastalarına hayat kurtaran 10 sonbahar uyarısı geldi.

İŞTE 10 O UYARI…

-Vücut ısınızı koruyacak şekilde giyinin

-Rüzgarlı havalarda kapalı mekanlarda spor yapın

-Yürüyüş için sabah saatlerini tercih etmeyin

-Yemekten hemen sonra egzersiz yapmayın

-Ağır eşya taşımayın, dik yokuşlardan kaçının

-Sonbahar mevsimine uygun beslenin

-Enfeksiyonlara karşı korunun

-D vitaminini unutmayın

-Grip aşınızı yaptırın

-Hava kirliliğine dikkat edin

KALP DAMAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ SIRASI ŞUNLARDIR:

-Göğüs ağrısı (Angina Pektoris)

-Nefes darlığı

-Çarpıntı

-Bayılma

-Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)