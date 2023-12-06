Kalp hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

Ölümcül olan kalp hastalıklarına şifa olan güzelavrat otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Kalp hastalıklarına şifa olan ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül olan kalp hastalıklarına şifa olan güzelavrat otu dikkatlerden kaçmadı.

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Patlıcangillerden; kireçli topraklarda yetişen 180 santimetre kadar boyunda, birkaç sene yaşayan nahoş kokulu bir bitkidir. Meyveleri kiraz gibi yuvarlak ve siyah renktedir. İçeriğinde Atropin vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

GÜZELAVRAT OTUNUN FAYDALARI

-Hekimlikte ağrıları dindirmek için kullanılır.

-Mide ve bağırsak hastalıkları, astım, beyin hastalıkları, kalp hastalıkları ve sinir hastalıklarında kullanılır.

-Sivilce ve akneye karşı etkilidir.

-Sedef hastalığına iyi gelir.

-Orta kulak ve bademcik iltihabına iyi gelir.

-Zatürre, bronşit gibi hastalıklara karşı etkilidir.

-Ülser ve gastritin neden olduğu sorunları ortadan kaldırır.

-Cilt üzerinde botoks etkisi vardır.

-Romatizma ağrılarını hafifletir.

-Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır.

-Sistit sorununa karşı doğal bir reçetedir.

-İştah açar.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kepek sorununu giderir. Saçların daha canlı ve gür çıkmasını sağlar.

-Kanı temizler.

-İdrar söktürücüdür.

-Bağırsak dostu bir ottur. Sindirimi kolaylaştırır.

-Gut hastalığına karşı etkilidir.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Güzel avrat otu, sinir sistemini doğrudan etkileyen bir bitkidir. Bu etki, bitkinin içinde bulunan alkaloidler (L-atropine, DL-hyoscyamine ve hyoscine) sayesinde olmaktadır. Bu alkaloidler yüzünden güzel avrat otu, yasal olarak satılamayan bitkiler arasındadır.

Güzel avrat otu, küçük miktarlarda alındığında cildin kızarmasına ve vücudun uyuşmasına sebep olur. Aşırı alındığında ise uyku hali, ateş, saçma sapan konuşma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi ciddi problemler ortaya çıkar.

Bu problemlerden herhangi biri yaşanırsa, zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir.

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