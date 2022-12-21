Uzmanından uyarı geldi. Kalp hastası olanların bu aşıları yaptırması gerekiyor

İHA’nın haberine göre; Kış mevsimi kalp sağlığını etkiliyor, C vitamini kalp sağlığını koruduğu vurgulandı. Kalbi besleyen damarlar soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalp yeterince oksikenlenemiyor. Bu da kalp kaynaklı göğüs ağrısına ve kalp krizine yol açabiliyor. Kış mevsiminde daha sık görülen grip ve zatürre gibi hastalıklar konusunda da kalp hastaları daha yüksek risk altında.

Kış mevsimini etkisiyle oluşan soğuk havalarda vücudun bağışıklık sisteminde normalden fazla zayıflama olabileceğini söyleyerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif

Kılıç, soğuk havanın kalp damarlarının büzüşmesine neden olduğunu belirtti.

Kış mevsimlerinde grip ve zatürre gibi birçok hastalık giderek daha sık görülüyor. Ancak soğuk havalar sadece bu hastalıklara yakalanma riskini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif Kılıç, kış aylarında vücuttaki ısının korunması için kalbin daha fazla efor sarf ettiğini ve kalbin bundan dolayı yorulabileceğini ifade etti.

“C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİLMEK VE YETERLİ SIVI ALINMASINI ÖNERMEKTEYİZ”

Kalbi besleyen damarların soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalbin yeterince oksijenlenmediğini belirten Dr. Kılıç, “Bu da kalpten kaynaklı göğüs ağrısı ve kalp krizine sebep olabilmektedir. Hastalarımızın kalın ve yünlü giysiler giymesini tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda özellikle dışarıya mümkünse çıkılmaması, çıkılacaksa eğer boğazlı giyilmesi veya atkı takılmasını öneriyoruz. Baş kısmının yine bere gibi giysilerle korunmasını tavsiye ediyoruz. Göğsün özellikle soğuk havaya direkt maruz kalmaması için ceket ve mont gibi önü kapatılabilen giysilerin önünü muhakkak kapatılması gerekmektedir. Hastalarımızın özellikle C vitamininden zengin beslenmesini ve yeterli sıvı almasını önermekteyiz” dedi.

KALP HASTALIĞI OLANLARIN GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI YAPTIRMALARI ÖNERİLİYOR

Özellikle kış aylarında görülen grip ve zatürre gibi hastalıkların da kalp rahatsızlığı olanları olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kılıç, “Kışın sıklıkla görülen grip ve zatürre gibi enfeksiyonlar da özellikle kalp yetmezliği olan hastalarımızda durumu kötüleştirmekte, hastaneye yatışları arttırmakta ve maalesef bazılarını da bu sebepten dolayı kaybedebilmekteyiz. Bu yüzden kalp hastalığı olan hastalarımızın muhakkak grip ve zatürre aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca gripte kullanılan dekonjestan dediğimiz maddeleri içeren ilaçların kullanımı da yine kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden o tür ilaçların hastalarımız tarafından kullanmamalarını tavsiye etmekteyiz” diye konuştu.

ZATÜRRE AŞISI NEDİR? NEDEN YAPTIRILMALI?

Zatürre (pnömoni) aşısı bakteriyel bir zatürre (pnömoni) nedeni olan “Streptococcus pneumonia” isimli bakteriye karşı yapılan bir aşı. Bu aşı zatürrenin (pnömoni) en sık nedeni olan mikroba karşı bir aşılama anlamına geliyor.

65 yaş üstünde olanlara veya bilinen ciddi bir ek hastalığı olanlara (kalp, böbrek hastalığı, kronik akciğer hastalığı, vb.) yapılması öneriliyor. Bu aşılardan biri 13 valanlı (ömürde bir kez yapılan aşı), bir diğeri de 23 valanlı ve 5 yıl arayla 2 kez yapılması yeterli olan bir aşı.

GRİP AŞISI HER YIL TEKRARLANMALI MI?

Zatürre aşısının yanı sıra her yıl yenilenen grip aşısının da Ekim-Kasım aylarında yaptırılması gerekiyor. Grip salgını her yıl Ocak-Mart ayları arasında en yoğun seviyede olduğundan bu aşıları bu dönemden önce yaptırmak önemli ancak geç kalanlar için Haziran ayına kadar dahi yaptırılabilir olduğu belirtiliyor.

Grip aşısı olması gerekenler arasında kronik hastalığı olanların yanı sıra, sağlık çalışanları, kalabalık ortamlarda çalışan kişiler, okula giden çocuklar ve özellikle gebeler sayılıyor.

HER İKİSİ DE YAPILMALI MI?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinem İliaz, aşıların her ikisinin de yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Zatürre (pnömoni) aşısı olmamış bir kişiye 13 valanlı ömürde bir yapılan aşı ile başlanması ve bundan en az 4-6 ay sonra da 23 valanlı aşı olması öneriliyor. Özellikle KOAH, astım, bronşiektazi hastalarına bu aşıların rutin olması uzman önerileri arasında.