Kalp kırma konusunda uzman 4 burç açıklandı

1- KOÇ BURCU

Koç, ateşli tutkusu ve coşkusuyla dikkat çeker, ancak bu yoğun enerji bazen dürtüsel kararlara ve huzursuz ilişkilere neden olabilir.

Koç, gerçek aşkı ararken, istemeden de olsa birkaç kalbi kırabilir.