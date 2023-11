Burcunuzun aylık atarlı döngüsü. Okuyunca şaşıracaksınız

Lacivert dergisinin kasım ayı sayısında burçların aylık atarlı döngüsü yer aldı. İşte burçlar...

(21 Mart-20 Nisan) SABIRSIZ KOÇ:

Titreyin ve kendinize gelin

Sizin bu aşırı, gereksiz ve bunaltıcı kökten kıskançlığınız dolayısıyla kan kusturduğunuz çevre adına konuşuyorum. Yeter artık, titreyip kendinize gelin. Sizin ekstrem kariyer planlarınız yüzünden bir sürü insan harap oldu. Nerede kronik bir vaka varsa altından pıtrak gibi siz çıkıyorsunuz. Gezegeninizin konumuymuş, döngüsüymüş, oluşturduğu açıymış filan dinlemem basarım bedduayı yeminle. Ya kendinize bir çeki düzen verin artık ya da bulunduğunuz burcun gezegenini derhal boşaltın. Kirayı da düzgün ödemiyorsunuz zaten, fuzuli yüksünüz.

(21 Nisan-21 Mayıs) UYUŞUK BOĞA:

Meydan muharebesine hazırlanın

Sadık, romantik, dürüst, sıcakkanlı, yardımsever, kıskanç, duygusal, estetiğe ve güzel sanatlara meraklı, neşeli mi neşeli, inatçı mı inatçı, sevecen mi sevecen, öyle anlayışlı ve öyle düşünceli ki... Ne o, sizin niye koltuklarınız kabardı anlamadım. Ben Balık'lardan bahsediyordum, size ne oluyor? Kendinizi bilmiyormuş gibi her övgüye atlamayın, yamulturum. Size hitabım ancak şu şekilde olur: Ey alınganların önde gideni, ey boynuzlu kardeşlerim! Zodyak burcu, sizin gibi sinir bozucu bir burca sahip olduğu için kendinden utanmalı. Sizdeki bu yeme iştahı, bendeki bu sinir olduktan sonra çok meydan muharebesi yaparız sizinle.

(22 Mayıs-21 Haziran) DEDİKODUCU İKİZLER:

Mutsuzluk paçanızdan sızıyor

Kendinizi mutsuz etme konusundaki üstün başarınızdan dolayı size ne kadar madalya verilse azdır. Kendi ayaklarınız Üzerinde durma konusunda gösterdiğiniz hassasiyeti biraz da mutlu olma konusunda gösterseydiniz şu an yaşayan Polyanna olabilir, UNESCO tarafından ödüllendirilirdiniz. Abidin mutluluğun resmini çizebilir mi bilemem ama sizin mutsuzluğun tablosunu bir şaheser olarak ortaya çıkaracağınızdan zerre kuşkum yok. Bu ay belki bir cırtım durumunuzda iyileşme görülebilir. Yani ki birtakım enerjiler, tetiklemeler, ilgi ve istekler vuku bulabilir. Aman diyeyim her bulduğunuz pastaya-böreğe saldırmayın, daha fazla enerji almayın. Sizdeki enerji size yeter, daha fazlası kantarı bozar. Ani kararlardan kaçının, detaylara takılmayın.

(22 Haziran-22 Temmuz) SARSAK YENGEÇ:

Kıskacınız beyninizde

Maşallah her konuda bir fikriniz, her tarakta beziniz var. O sert kabuklarınızın altında yumuşak bir kalp olduğunu düşünenler yanılıyor. O kadar kırıcısınız ve kıskançsınız ki evde tabak çanak, işte arkadaş bırakmadınız. Ayrıca şu evcil takılma huyunuzu değiştirin. Ev ortamı size yaramıyor, evde bunalıp duruyorsunuz. Hazır pastırma sıcakları da başlamışken biraz temiz havaya ihtiyacınız var. Her ay olduğu gibi bu ay da tökezleyerek yolunuza devam edebilirsiniz, izin veriyorum. Zaten sizin yukarı yönlü bir seyir izleme şansınız yok. Buna hem ruh dünyanız hem isminiz uygun değil. Hep yan yan gitmeye mahkûmsunuz.

(23 Temmuz-23 Ağustos) KABADAYI ASLAN:

Yelelerinize fön çektirin

Bu yıl astrologlar tarafından pohpohlana pohpohlana yürüyüşünüz değişmiş sizin! Yok lider burçmuş, yok hassasmış, yok dediği dedik çaldığı düdükmüş! Altından kalkamayacağı iş yokmuş. Falan filan. Külahıma anlatsınlar. Sizin gibi çekilmez, habis, kibirli bir burç daha var mıdır acaba yeryüzünde? Hayatta tek sevdiği kendisi olan bir insan evladını ciddiye almamı beklemeyin benden. Peynir ekmek yer gibi racon kesme huyunuz birilerini cezbetse de bu durum ancak benim sinirlerimi zıplatıyor. Adam olacağınız yok, aslan olarak dolaşmayı yeğliyorsunuz. Bu arada yelelerinize fön çektirip boyatsanız iyi olur. Biraz değişiklik hem size hava katar hem de içiniz açılır.

(24 Ağustos-23 Eylül) KURUNTULU BAŞAK:

Biraz da Gazze'yi düşünün

En küçük mevzuları hallaç pamuğu gibi attırıp kendinizi ve etrafınızı mahvetmekte üzerinize yok. Süpersoniksiniz valla. Arada bir kuruntularınızı kuru temizlemeciye bıraksanız iyi olacak. Çok iyi, çok tatlısınız da bir de şu acımasız eleştirilere sebebiyet veren dilinizi tutsanız ne olur sanki? Başınıza ne geliyorsa ya çok konuşmaktan ya da saf ve salak sorularınızdan geliyor. Asosyallikte bütün madalyaları topladınız, doymadınız mi? Ama bu ay ne yükseleniniz ne yan gideniniz hiç umut vadetmiyor. Boş şeyler düşüneceğinize Gazze'ye ve İsrail'in zalimliğine kafa yorsanız fena olmaz. Korkmayın, düşünmekten kafanız acımaz.

(24 Eylül-23 Ekim) DENGESİZ TERAZİ:

Tehlike dışta değil içte

Gezegeninizin etrafındaki takım yıldızlarına bakılırsa bir tür çete oluşumu içerisindesiniz. Siz göz altına alınmadan önce benim sizi göz altında tutmamda fayda var sanırım. Bu arada fazla alıklaştınız, evden çıkarken kazağı ters giymeniz yetmiyormuş gibi farklı renklerde çorap giyerek beni şaşırtıyorsunuz. Dünyadaki olumsuz gelişmelerin dengenizi bozabileceğini düşünmüyorum. Çünkü siz dış şartlara karşı bağışıklık kazanmış, ancak kendi içinde dengesizliğe puan kazandıran sıra dışı varlıklarsınız. Peki düzelir misiniz derseniz, buna değme astrologlar bile cevap veremez sanırım.

(24 Ekim-22 Kasım) ZEHİRLİ AKREP:

Düzenli bunalım kumpanyası

Hani ortalama bir insan tipi vardır ya, alışılmış yüzler... Nerede rastgelseniz daha önce o yüzü bir yerde gördüğünüzü sanırsınız. Sizin burç da böyle ortalama bir burç işte, adınızı her duyan üzerine yorum yapabiliyor. Ağzı olan hakkınızda konuşabiliyor. Haliyle bu durum da sizi düzenli olarak bunalıma sokuyor. İyi oluyor... Her zaman olduğu gibi bu ay da bunalımlı günleriniz hız kesmeden devam edecek. Bu aşırı korumacılığınız, sevdiğiniz her insanın bodyguard'ı olma saplantınız sizi tepetaklak edecek ama ne zaman? Dur bakalım; çekirge bir zıplar, iki zıplar...

(23 Kasım-21 Aralık) PALAVRACI YAY:

Eyy yay!

Biraz yana kay Aziz gezegenimizin talihsiz yavruları! Hepinize yeni bir aya ve yeni bir döngüye girerken sevgilerimi sunarım. Özünüzde var olan iyilikseverlik maalesef hayatta batmanıza engel olmayacak. Bu yüzden iyilikseverliğinize katkı olarak biraz hedeflerine odaklanan bir kişiliğe bürünmeniz şart. Eğlenceyle, laklakla ömür geçer mi evladım ya? Yazık etmeyin kendinize... 2024'ün kişi başına düşecek milli gelirinden bile nasip alamayacak bir nasipsizlik bandındasınız. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda Mars etkili bir dolunay meydana gelecek. Aman diyeyim mars olmayın yine, ayağınızı denk alın. Şimdi biraz yana kayın da oturayım. Fazla yordunuz beni.

(22 Aralık-20 Ocak) DİKKAFALI OĞLAK:

Kalbiniz pambik gibi ama...

Sizin erkeğiniz ayrı, kadınınız ayrı bir cins kardeşim. Ne söylesem beni de etrafınızdakileri de tersleyeceksiniz eminim. Kızların fazla hayalperest iken erkeklerin de gerçekçi olacağım diye kendini paralaması yok mu? Gözümden düşürüyor sizi. Doğal akışa bırakın kendinizi yahu. "Serçeden başka kuş, Zeyrek'ten başka yokuş tanımam" inatçılığından vazgeçin. "İsrail'den başka katil tanımam" diyerek bakış açınızı biraz toplumsallaştırsanız ve vicdanınızın sesini dinleseniz valla lokum gibi bir burç olursunuz. Yoksa pambık gibi bir kalbiniz var ama kullanmayı bilmiyorsunuz. Ne oluyor kuzum, niye geriliyorsunuz, niye efeleniyorsunuz? Hele bir sakin, biraz fren... Yoksa kaldıramayacak bunu bünyen?

(21 Ocak-22 Şubat) TERELELLİ KOVA:

Alın size bir tüyo

Her zaman olduğu üzere bu ay da yine koşuşturmacalar içindesiniz. İyi de adama sormazlar mı, "Kardeşim biz bütün işlerimizi senin meşguliyetine göre ayarlamak zorunda mıyız?" diye. Demek ki bunu sormayan ve dert etmeyen arkadaşlardan örmüşsünüz etrafınızı. Sizin gibi ilginç ve nerede ne yapacağı belli olmayan burçlar için genelleme yapmak istemem ama hakikaten farklı boyutlarda geziniyorsunuz be abi! İnsanlarla aynı havayı ve oksijeni teneffüs ediyorsunuz ama o içinizde başka bir işlemden geçiyor olmalı ki her biriniz eksantrik şekilde dünyaya geliyor. Ama ne olursanız olun şu tüyomu unutmayın: Kasım ayı Satürn'ün sert etkisine sahip. Öyle kripto-mripto para işlerine girmeyin, yoksa kovanızın delik dibini tez zamanda fark edersiniz.

(23 Şubat-20 Mart) SEFİL BALIK:

Herkes bir olta değil

Bu ay ruhsal dengenizi yakalamak için iyi bir fırsat diyeceğim ama ruhunuzun yerinde yine yeller esiyor azizim. Kalbimin sesini dinliyorum dediğiniz şey çoğu kez karnınızın gurultusu oluyor. Çünkü insanı yalnızlık da acıktınır. Oturduğunuz yerde fotosentez yapmaktan dolayı ihtiyarlayacaksınız. Genç bir balıkken babalık kıvamına gelmenize ramak kaldı. Lütfen herkesi birer olta olarak görmekten vazgeçip kendinize arkadaş seçseniz fena olmaz. Hayatla yaptığınız doksan derecelik açıyı eritmeye çalışın. Eritmezseniz siz bilirsiniz, kendiniz erirsiniz. Net!