Üç hurma mucizesi...





Faydaları saymakla bitmeyen hurmayla ilgili şimdi öğrenecekleriniz sonrası her gün 3 tane yemeyi ihmal etmeyeceksiniz. Hurmanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.

AĞRILARI GEÇİRİYOR

Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor.

OSTEOPOROZU ENGELLİYOR

İçerdiği zengin kalsiyum sayesinde özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Dolayısıyla günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

ZEKA SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

DAMARLARI AÇIYOR KALP KRİZİ RİSKİNİ BİTİRİYOR

Damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bilim insanları, nar suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.

Ancak damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor.