Kalp masajıyla hayata döndü! Milyarder Türk rallici pistte duvara çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tolon makinenin sahibi milyarder iş insanı Ömer Tolon, Aydın’da go kart pistinde UTV aracı ile duvara çarptı. Kalp masajıyla hayata döndürüldü. Tolon, ambulans helikopter ile İzmir’e sevk edildi.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan go kart pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte go kart pistine gelen ralli yarışçısı Tolon Makina’nın sahiplerinden ünlü iş insanı Ömer Tolon, kapalı UTV araçlarıyla piste antrenmana çıktı.

Pistte seyir halinde olan Tolon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Hızla lastik bariyer ve duvara çarpan UTV'de yangın çıktı.

Pistte bulunan ekipler olaya müdahale ederken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Tolon'u sıkıştığı UTV içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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OLAY YERİNDE KALBİ DURDU

Ambulansa alındığı sırada kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalelerinin ardından iş insanı Tolon, Nazilli Şehir Stadyumu'na inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tolon'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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