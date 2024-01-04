Kalp rahatsızlığı olanlara müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Kalp rahatsızlığı olanlara müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı
Kalp rahatsızlığı olanlara müjde dedirtecek karabaş otu şifa deposu ot olarak ortaya çıktı.

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelirken insanlar, karabaş otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfetme süreci devam ediyor.

Karabaş otunun kalbe kuvvet vermesi ve damar sertliğinde faydalı olması "kalp rahatsızlığı olanlara müjde" olarak değerlendirildi.

DAMAR SERTLİĞİ NEDİR?

Damarlar sağlıklı olduğunda esnek olurlar ve bu sayede genişleyip daralabilecekleri olduğunun altı çizildi.

Böylece kanın akışını düzenleyen birçok faktör denetlenebileceği vurgulandı.

Ancak ateroskleroz hastalarında damar duvarlarına kolesterol ve bağ dokusu birikir ve bu da damarların sertleşmesine ve esnekliğini yitirmesine neden olduğu biliniyor.

Sertleşen damarların içine doğru büyüyen aterom plakları, damarın kapanmasına ve kanın akışının kesilmesine neden olacağının altı çizildi.

Bu da ölümcül olabilen ciddi hastalıklara neden olacağı ifade edildi.

Beyin kanaması, kalp krizi gibi en çok ölümle sonuçlanan hastalıkların çoğunun altında yatan neden damar sertliği olduğunun altı çizildi.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, çeşitli işlerde kullanılan çok yönlü bir bitki olduğunun altı çizildi.

Karabaş otunun çay olarak içildiği bildirildi.

Kaynar suyla demlendikten sonra tüketmeniz önerildi.

Karabaş otunun çiçekleriyle de lezzetli bir reçel olarak tüketileceğinin altı çizildi. Bu reçelin de sağlığa faydaları da dikkat çekti.

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