Kalp sağlığı için asla yenmemesi gereken yiyecek listesi. Uzmanı açıkladı

Mnet’in haberine göre; Kardiyolog Dr. Abramson değiştirmeniz gereken yemek stillerini duyurdu.

Kalp sağlığını tehdit eden en büyük etkenler arasında günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyeceklerin bulunduğu biliniyor. Zararlı olduğunu fark etmeden tükettiğimiz bazı yiyecekler kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabileceği vurgulandı.

Kalp sağlığı için uzak durmanız gereken yiyecekler

1- Kırmızı eti tavukla değiştirin

Kardiyolog, ailesini tavuk burgerleri ile beslediğini veya bazen dana eti eklediği kıyılmış tavuktan köfte yaptığını dile getirdi.

2- Tavuğu kızartmak yerine fırında pişirin

Kardiyolog genel olarak “Daha az kızartın, daha çok pişirini” önerdi.

3- Cipslerinizi kızartmayın, pişirin

Dr. Abramson'a göre; meyve ve sebzeler ve pişmiş krakerler gibi daha sağlıklı olanları seçin .

4- Tostunuzun yağını azaltın

Tost tartışmasız en lezzetli kahvaltı yiyeceklerinden biridir. Tek yapmanız gereken ekmeği bütün yerine yumurta ve yağsız süt karışımına batırmak ve kızartmak yerine fırında pişirmek.

5- Dondurmanızı donmuş yoğurtla değiştirin

Dondurmaya sonsuza dek güle güle deme fikri, çoğumuzun çığlık atmak istemesine neden olabilir. Ancak Abramson'a göre tatlı olarak donmuş yoğurt, tüm bu dondurma kutularını dolduracak. Ayrıca yağ oranı da düşüktür, bu da daha düşük miktarda kolesterol tüketeceğiniz anlamına gelir.