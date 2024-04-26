Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbiniz İçin Bisiklet Sürün’ çağrısı

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Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbiniz İçin Bisiklet Sürün’ çağrısı
Kalp Haftası, Türk Kalp Vakfı’nın "Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratma" çalışmalarının başında gelen, devlet takviminde de yer alan ve kalp sağlığı adına her yıl bir dizi etkinliğin yapıldığı önemli bir sağlık organizasyonu ile vatandaşı bilinçlendiriyor.

Türk Kalp Vakfı’nın 36. Kalp Haftası kapsamında, en büyük önleyici faaliyetlerden olan sporunun kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle her yıl gerçekleştirdiği ve kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla bu önemli sağlık sorununa yer vermek için örnek olarak yaptığı etkinliklerden biri olan bisiklet etkinliği ile halkın; kalp sağlığı ile ilgili bilgi, bilinç ve farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.

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Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, sporun kalp sağlığına büyük fayda sağladığı, bu hastalıkla mücadelede en önemli koruyucu etkenlerden birinin spor olduğunun altını çizerken, riskli hastalıkları olan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde, danışılarak ve yaşa uygun olarak spor yapılması gerektiğini, yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmenin de herkesin, her yaşta yapabileceği sporlardan biri olduğunu vurguladı. Türk Kalp Vakfı’nın, 36. Kalp Haftası kapsamında, halkın, kalp damar hastalıklarına karşı farkındalıklarını artırmak ve bu önemli sağlık sorununa yer vermek için örnek olarak yaptığı etkinliklerden olan Kadıköy Belediyesi destekleri ile Kadıköy Kalamış Parkı-Caddebostan Sahil Yolu Bostancı-Kadıköy güzergâhında gerçekleştirdiği bisiklet etkinliğine çok sayıda bisikletsever katıldı.

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