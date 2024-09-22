Kalpazana suçüstü

Gaziantep'te sahte dolar basarak piyasaya süreceği tespit edilen şahıs elindeki paraları piyasaya sürmek isterken suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kalpazanlık yapan şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Nurdağı ilçesinde bir şahsın sahte para bastığı ve piyasaya süreceği tespit edilmesinin üzerine, harekete geçen ekipler, sahte dolarları piyasaya sürmek üzere olan M.A. isimli yabancı uyruklu şahsı, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 6 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam sahte 300 dolar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.