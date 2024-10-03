Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu: Ülkemizin menfaatini ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız

Türkiye’nin birçok başarılı projesinde imzası bulunan Kalyon Holding 80 yaşında. Holdingin 80’inci yılını kutlaması vesilesiyle Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, gazetecilerle bir araya geldi.

“ÜLKE MENFAATLERİ TİCARİ MENFAATLERİMİZDEN ÜSTÜN”

Kalyoncu, “Türkiye güçlü olursa biz de güçlü oluruz, Türkiye büyürse biz de büyürüz. Ülkemizin menfaatini ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız. Zor projelere girdik. Bu özgün işler bilgi, insan kaynağı ve teknolojik deneyim istiyor ama en önemlisi cesaret ve teşebbüs ruhu gerektiriyor. Biz, uluslararası sermaye ile rekabet ediyoruz. Milli sermaye ve doğru iş yapan kim olursa bizim yatırım ortağımızdır. Örneğin Romanya'da Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı inşaatını yapıyoruz. International Holding Company ile kurduğumuz stratejik ortaklıkla 5 yılda 5 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz” dedi.

“İSTANBUL HAVALİMANI YANINDA 1000 YATAKLI OTEL AÇIYORUZ”

İstanbul Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planladıklarını aktaran Kalyoncu, iş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladıklarını, bu yıl sonunda da 1000 yataklı bir otel açacaklarını söyledi.

5 MİLYAR DOLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI

35 bine yakın çalışanları olduğunu söyleyen Kalyoncu, mevcut ve devam eden projeleri hakkında bilgi vererek “Önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz” dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ: 1,2 MİLYAR DOLARLIK PROJE

“Şu anda içinde bulunduğumuz Karapınar Güneş Enerjisi Santralimiz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir proje. Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali. Projemizle birlikte; 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar güneş enerjisi santrali tek başına yılda 3 milyar kilowatt saat elektrik üretiyor” diyen Kalyoncu sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anda Scada binasındayız. Binamız, dünya mimarlık projeleri arasında yer alan örnek bir proje oldu. COP Başkanı (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Sharma) ekibiyle birlikte buraya geldi. Proje sahamızı birlikte gezdik ve çok etkilendi. Santralimizin bulunduğu bu alan Acıgöl Havzası. Burada kullandığımız paneller yüzde 90’a varan yerlilik oranı ile Ankara’daki Kalyon PV fabrikamızda üretildi. (Kalyon PV fabrikamız 4 fabrikadan ve bir AR-GE merkezinden oluşuyor.) Karapınar GES projemizin finansmanın büyük kısmını yurtdışından sağladık. (İngiliz İhracat Kredi Ajansı- İngiltere Hükümeti’nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağladığı en yüksek finansman) Bu proje ile ilgili hem yeşil enerji alanında hem de uluslararası alanda en iyi finansman ödülleri aldık.”

“ÜLKEMİZİN YILLIK ELEKTRİK İHTİYACININ NEREDEYSE %2’SİNİ TEK BAŞINA KARŞILIYORUZ.”

Kalyoncu sözlerini şöyle sürdürdü: Kalyon Enerji’nin %50’sine; Abu Dabi merkezli en büyük holdinglerden International Holding Company’i ortak alarak ülkemize yabancı yatırım getirmiş olduk.

3000 MW kurulu güce ulaşmış olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızla yıllık 6 milyar kilowat saat elektrik üreterek ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının neredeyse %2’sini tek başına yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz.”

BİRBİRİNDEN EŞSİZ PROJELER

Babam merhum Mehmet Kalyoncu’nun müteahhit olarak başladığı faaliyetleri ağabeylerim merhum Ahmet ve Hasan Kalyoncu ile 1974’te Kalyon İnşaat çatısı altında sürdürmeye devam ettik.

70’lerde, 80’lerde Türkiye’de ve yurtdışında birçok toplu konut, otel, kamu binası ve yerleşim merkezleri inşa ettik.

1993 yılında rotayı enerji alanına çevirerek, bu yıllarda Türkiye’de yaşanan elektrik enerjisi krizinde Gürcistan’da enerji üreterek ülkemizin ilk enerji ithalatını gerçekleştirdik.

1994-1995 yılında Ömerli Dudullu İshale Hattı’nı 8 ay gibi bir sürede tamamladık.

2000 yılında Ordu ve Giresun Hidroelektrik Enerji Santrali faaliyete başladı.

2006 Türkiye’de ilk defa uygulanan Metrobüs Projesi hayata geçirildi. Metrobüs, İstanbul ulaşımında büyük bir çığır açtı, büyük bir rahatlama sağladı.

2007’de Avrupa’nın en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladık.

Müteahhitlik dışında neler yapabiliriz dedik. 1989’da pencere sistemleri fabrikası Kalpen PVC’yi, 1992’de pet şişe ve preform fabrikası Kalpet’i kurduk. Bunları reklam filmlerinden hatırlıyor olabilirsiniz. (Takınca Kalpen Takacaksınız)

“ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ TİCARİ MENFAATLERİMİZİN ÜZERİNDEDİR”

KKTC’ye denizin altından su götürmek bunlardan biriydi. Dünyada örneği olmayan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı’nı kurduk. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu Kıbrıs Adası’nın su ihtiyacını karşılamak için Türkiye’den Kıbrıs’a boru hattı üzerinden su taşıyan isale hattıdır.

Türkiye’de Alaköprü Barajı’ndan yıllık 75 milyon m3 su Kıbrıs’a 80 km uzunluğunda bir askılı sistem boru hattı ile taşıma sistemini yaptık.

TANAP ve Kuzey Marmara Doğalgaz Projesi de Türkiye’nin milli gururu olan projelerdi. Türkiye ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğalgaz boru hattı TANAP Eskişehir’den Yunanistan’a deniz geçişi dâhil 549 km’lik bir hattır.

BOTAŞ için yaptığımız Kuzey Marmara Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ülkemiz doğalgazının yaklaşık yüzde 10’unu depolama kapasitesine sahiptir. Boruların her birinin boyu yarım km. ve denizin dibine blokları 1700 metre derinliğe indirdik robotlarla bağladık.

Yine, Türkiye’de bir ilk olan projemizde LNG’yi gemi ile getirip FSRU gemimize boşaltıyorlar, doğalgaza çeviriyoruz ve siteme veriyoruz. 294 metrelik gemiyi sıfırdan tasarlayarak Kore’de özel olarak yaptırdık. Ukrayna savaşından sonra bütün Avrupa bize geldi işte gelin bize hizmet verin diye biz başka yere vermeyiz dedik.

Azerbaycan-Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan Ağbend otoyolu. Türkiye Azerbaycan ana hattı Zengezur koridoru üzerinde stratejik öneme sahip bir otoyol projesidir. Bu koridorun otoyol ve demiryolunu yapıyoruz. 120 km’lik projeyi seneye bitirmeyi planlıyoruz.

Çok tehlikeli koşullarda çalışılan bir projedir. Yani cesaretle zor olan projelere girdik.

Tüm bu zor ve özgün işler bilgi, insan kaynağı ve teknolojik deneyim istiyor; ama en önemlisi cesaret ve teşebbüs ruhu gerektiriyor.

“EN İYİSİNİ YAPMA GAYRETİNDE OLDUK.”

Biz 80 yılda, 16.000 konut, 2000 yataklı hastane ve sağlık tesisi, 680 km otoyol, 664 km raylı sistem, 200 km metro hattı, 42 km metrobüs hattı, 1.200 km su boru hattı, 1000 km doğalgaz boru hattı, 5600 MegaWatt yenilenebilir Enerji portföyü, 2GW kapasiteli yerli güneş paneli üretim fabrikası, 2.478 MW GES, 720 MW RES, 343 MW HES kurulumu gerçekleştirdik.

Biz ilkleri yapmaya çalışıyoruz; Türkiye’de olmayan teknolojileri ülkemize getiriyor, daha önce yapılmamış üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Ar-Ge ve yeni teknoloji kullanımı açısından bu durum, ülkemize büyük bir katma değer sağlıyor.

Örneğin Ankara’da kurduğumuz Kalyon PV böyle bir yatırım…

100 bini kapalı, 250 bin metrekare alanda konumlanan 350 milyon dolar değerindeki yatırımımız güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan entegre bir tesis ve bu özelliğiyle Avrupa’da tek.

“İGA, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMIDIR”

Ülkemize kazandırdığımız diğer büyük marka İstanbul Havalimanı…

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımıdır. 10 milyar 250 milyon Euroluk yatırımın 8 milyar Eurosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık. Sadece 48 ayda proje+finansman+yapımı+işletmesi tamamlanmış bir projedir. İhale televizyonlardan canlı olarak verilen bir açık artırma ihalesi oldu. 3 firma ciddi yarıştık hepsini geride bıraktık. Bizim ihalede devlete ödeyeceğimiz rakam 22 milyar 152 milyon Euro +KDV’yi devlete 25 yılda ödeme taahhütümüz var.

1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası ve 4 milyon metrekarelik diğer binalarıyla, 90 milyonu aşan yolcu kapasitesiyle Türkiye’nin adını dünyaya duyuran iftihar kaynağı bir markadır. Bugün günlük uçuş sayıları açısından Avrupa’nın en yoğun havalimanıdır.

Hemen hemen her ay ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülüyor. Laleden esinlenerek tasarlanan Hava Trafik Kontrol Kulemiz ise defalarca tasarım ödülleri aldı.

Ayrıca, İstanbul Havalimanı’na İstanbul’un her yerinden rahat bir şekilde ulaşılabiliyor olması ve bu konuda aldığımız geri dönüşler de bizleri mutlu ediyor.

“KUZEY MARMARA OTOYOLU ÇOK STRATEJİK BİR ULAŞIM PROJESİDİR.”

Bu otoyolda dünyada eşi benzeri olmayan 33 km uzunluğunda 4 şeritli tünel başta olmak üzere toplam 8 tünel, 42 viyadük, 158 köprü, 167 alt/üst geçit yaptık. Redbull tünelin içinden geçerek gösteri yaptı.

Bu proje yap işlet devret modeliyle yapılmıştır. 2029 ve 2030 yılında işletme süresi biterek devletimize devredeceğiz. Yani; yaptık, işlettik, devlete veriyoruz.

Bu projeleri eğer bugün devlet yapmaya kalksaydı herhalde 12-13 milyar doların üzerinde bir rakama mal olacaktı ve büyük ihtimalle uzun bir süre alacaktı. Bu projeyi eleştirenler, projenin sadece 9 yıl süreyle tarafımızdan işletileceğini ve 2030 yılında devlete devredileceğini bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar.

Türkiye’nin büyümesi için hem yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi hem Türk iş adamlarının dünya çapında işler yapmaları büyük önem taşıyor. Büyüme stratejimiz Türkiye’nin büyüme stratejisiyle uyumlu şekilde sektör ve firma olarak birlikte büyümektir.

Türkiye güçlü olursa biz de güçlü oluruz, Türkiye büyürse biz de büyürüz, bu yüzden ülkemizin menfaatlerini her daim ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız.

Bu bağlamda dünyanın birçok ülkesinde diğer Türk şirketleri de biz de önemli işler yapıyoruz. Ama biz, uluslararası sermaye ile rekabet ediyoruz, onları karşımıza koyuyoruz, milli sermaye ve doğru iş yapan kim olursa olsun bizim yatırım ortağımızdır.

Örneğin Romanya’da Avrupa’nın en büyük doğalgaz boru hattı inşaatını yapıyoruz. Geçen Mayıs ayında ilk boru indirme törenini Romanya devlet erkânının katılımıyla gerçekleştirdik.

Rakiplerimizi geride bırakarak bu ihaleyi aldık. Çünkü bu işi yapacak ender şirketlerden biriyiz.

“SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE İNSANA, TOPLUMA, DOĞAYA, HAYVAN DOSTLARIMIZA DEĞER VEREN BİR ŞİRKETİZ.”

6 Şubat depreminden sonra tüm imkânlarımızla seferber olduk; tüm şehirlerimizin ve insanlarımızın yardımına koştuk. 950 milyon lira yardım yaptık; bu kapsamda 10 bine yakın insanımızın barınma ihtiyacını karşılayan 3 kontenyer kent inşaatı, Hatay Havalimanı pist onarımı, Nur Dağı-İslahiye yolunun tamiri, üniversitemiz dâhil olmak üzere kan bağışı, yakacak, yemek yardımı gibi işler yaptık.

1980 yılında Gaziantep’te Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurduk. Öğrencilere başarı bursu veriyoruz. Erdem Koleji’ni açtık.

Güney Doğu Anadolu Bölgemizin ilk vakıf üniversitesinin 2008 yılında temellerini attık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgesel bir yüksek eğitim üssüne dönüştü. 2009-2010 döneminde eğitim-öğretime başladı. Şimdiye kadar 20.000’e yakın mezun verdi.

2021 yılında kurduğumuz Kalyon Vakfı ile ülkemizin toplumsal yaşam alanındaki sürdürülebilir değişimine değer katan kültürel ve sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. (Vaniköy Camii Restorasyonu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kız Barınma Evi, ağaçlandırma ve fidan dikimi…)

Özetle, 35 bine varan çalışanımızla büyük bir aile olarak ülkemiz için çalışıyoruz.

Kalyoncu’nun gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar ise şöyle;

“5 YIL İÇİNDE 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI PLANLIYORUZ”

*Ürettiğiniz panellerdeki yerlilik oranı %90. Kalan kısmını nereden alıyorsunuz?

Büyük oradanda Malezya’dan.

*İhracat pazarlarımıza yakınsamayacak mısınız?

Çin bu alanda neredeyse her yerde. Yüksek kapasite iç talebi karşılayarak karlı kalabilir mi? Çin’den yoğun bir şekilde panel getirenler var. Neden gelip burada yatırım yapsınlar. Çin’de ucuz işçilik var, devletin ucuz enerjisi var, teşviki var. Devlet üret diyor satamadığında getir ben alayım diyor santral kurayım diyor. Avrupa Birliği de bir çalışma yapıyor diye biliyoruz. Çin’e karşı ABD’nin uyguladığı korumayı onlar da yapacaklar diye bilgiler geliyor. Ama yapar mı yapmaz mı bilemiyorum.

*Panelleri bir bütün olarak mı yapıyorsunuz?

Evet

*Kalyon Enerjinin gelecek hedefleri nedir?

International Holding Company ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklıkla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz.

*Kalyon Holding’e 19 kez vergi affı uygulandığı söyleniyor?

Bizim devlete 1 kuruş vergi borcumuz yoktur ve tarafımıza herhangi bir vergi affı söz konusu değildir. Biz Türkiye’nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz.

Ticaret Bakanlığınca yayınlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımları üstlenen tüm şirketler 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi gereği vergi resim ve harç istisna belgesi almaya hak kazanmaktadır. Kamu yatırımları yapan tüm şirketler için geçerli olan bu hak sadece damga vergisi ve harç istisnasını kapsamaktadır. Kurumlar vergisi, gelir vergisi veya stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergileri kapsamamaktadır.

Vergi istisnası denen iddia Ticaret Bakanlığı’nın resmi mevzuatlara göre herkese uyguladığı bir konudur. Hangi durumlarda şirketlere indirim ya da muafiyet uygulanıyor Ticaret Bakanlığı’nın sitesine girerseniz görürsünüz. Yani, binlerce şirket bundan faydalanıyor.

Biz Karapınar GES’i kurarken henüz tamamlanmamış, faaliyete geçmemiş ve hiç para kazanmamış olmamıza rağmen 239 milyon TL kurumlar vergisi ödedik. Deprem sonrası konulan ek vergilerden dolayı yaklaşık 1 milyar lira deprem vergisi ödedik.

Özetle, Kalyon Holding olarak kanunların belirttiği şartlar ve süreler içinde bütün vergi ödemelerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktayız. Bu konuda hiç borcumuz yoktur.

Kalyon olarak büyüyen birçok şirketimiz var, Kalyon İnşaat 1 TL vergi indirimi almış değildir. Kalyon İnşaat’ın matrahsız bir tane beyannamesi yoktur. Her sene Kalyon İnşaat vergi sıralamasında ilk 100’ün içindedir.

Ayrıca, vergi affı ile ilgili hakkımızda olumsuz konuşanlarla ilgili açtığımız tüm davaları kazandık.

*İGA Holding’i neden kurdunuz?

Orada İGA İşletme, İnşaat, Liman gibi şirketlerimiz vardı. Yapmayı planladığımız yatırımlar da var. Ayrı ayrı Genel Müdürlükler olsun, herkes kendi işinde uzmanlaşsın ve tepede bir holding olsun istedik. Kalyon Holding’in de altında 14 şirket var. Bu şirketlerin hepsinin kendi CEO’su var. Holding alttaki şirketleri tek çatı altında topluyor.

*İGA’ya yeni ortak almayı planlıyor musunuz?

Şu anda yok.

*Halka açılma düşünceniz var mı?

Şu an için yok. Belki fabrikada düşünürüz ancak havaalanı için yok.

*İGA kira ertelemesi konusuna açıklık getirebilir misiniz?

İGA yatırımının 8 milyar eurosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptığımızı söylemiştim.

Biz kira ödemelerimizi ilgili takvimde ve tutarda eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapmaktayız. Özellikle pandemi döneminde dünyadaki, Avrupa’daki neredeyse bütün havalimanları kapandı. Bizim havalimanı da kapandı.

Pandemi döneminde Avrupa ve diğer ülkeler, havalimanları kapandı diye havaalanları ve havayolu çalışanları için devletten ekonomik destek sağladılar. Bizim havalimanımız ise belli bir süre çalıştı, bırakın destek almayı o süre içinde gelen yolculardan belli bir miktar için de devlete para ödedik.

Covid döneminde, havalimanı mecburen kapatıldı. Kapalı kalan süre içinde, bizim kredi yükümlülüklerimiz ve genel giderlerimiz devam etti. Havalimanının kapalı kaldığı süre için bize ilave süre verildi. Ödemelerimiz mecburen ileri bir tarihe ertelendi. Uzatılan süreyi kapsayan kira bedeline faiz işletilerek kapalı dönem kirasını faiziyle birlikte ödeyeceğiz.

Toplamda 25 yılda ödeyeceğimiz tutar 22 milyar 152 milyon Euro +KDV ve ilave yolcu sayısı farkı.

Hazırlattığımız ekonomik etki raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde, İGA İstanbul Havalimanı olarak doğrudan ve dolaylı ekonomik faaliyetlerimizle; 472 bin kişilik istihdam yaratmamız, ⁠millî gelire yaklaşık 44 milyar dolar katma değer sağlamamız -ki bu millî gelirin yüzde 3,25’idir- ayrıca ek hane halkı gelirinin 8,5 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlamamız beklenmektedir.

*Havalimanının genişleme planlaması nasıl ilerledi?

Projemizin ilk etapta yapılan ihalede 90 milyon yolcu kapasiteli bir terminal yapım şartnamesi vardı. Bu terminali 120 milyon yolcuya göre planladık. Şu an 85 milyon yolcuya yaklaşıyoruz inşallah. 1,2,3 .pisti bitirdik gelecek sene sonu 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk. 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına da başlayacağız. Hazırlıklarını yaptık.

İGA’nın ilk etapta yapılan ihalede 90 milyon yolcu kapasiteli bir teminat şartnamesi vardı. Terminali 120 milyon yolcuya göre planladık, şu an 85 milyon yolcuya yaklaştık.

İlk 3 pisti bitirdiklerini gelecek sene sonunda 4. doğu-batı pistini tamamlayacağız. 5 pistin sonunda 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına başlayacağız. Hazırlıklarını yaptık.

*90 milyonu ne zaman geçeceksiniz?

Bizim hedefimiz bir an önce geçmek. Dünyadaki savaşlar, ekonomik konjonktür, uçaklardaki problemler bize bağlı değil. Bizim hedefimiz yıllık %12-13 hatta %15 büyümek. Bu sene için bu oranın %7 civarında olduğunu söyleyebilirim.

*Havalimanı çevresinde başka yatırımlarınız olacak mı?

Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz tabii ki. Havaalanı yanında iş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık, inşallah gelecek sene sonuna doğru ortaya çıkmış olacak. Mesela bu yılsonunda 1000 yataklı bir otel açıyoruz orda yine, havaalanı dışında.

*İşletmecisi belli oldu mu?

Evet, Hilton olacak.

*Deprem sonrası Hatay Havalimanının yeniden yeniden hizmet vermesi için siz çalışmaya başladınız. O dönem bir kargaşa oldu?

Deprem sonrasında hemen bölgeye gittik. Hatay Havalimanı’nın pistinin onarımı için hemen çalışmalara başladık. Bir hafta 10 gün içinde ulaşıma hazır hale getirdik.

Depremden hemen sonra Islahiye’de, Kırıkhan’da, Antakya’da konteyner kentler kurduk.

Kapanan Nurdağı-İslahiye yolunu tamir ederek ulaşıma açılmasını sağladık.

Ben kendim de dâhil olmak üzere Kalyon ailesi olarak bölgede 1 ay gece gündüz çalıştık. Çünkü ben o bölgede yetişmiş biriyim. Oraya vefa borcum var.

*Kaç çalışanınız var?

35 bine yakın.

*Girmek istediğiniz yeni bir alan var mı?

Tarımı seviyorum. Özellikle teknolojiye dayalı tarım yapmayı isterim. Ama diğer işlerimiz çok zamanımızı alıyor.

*İstanbul Belediye seçimleri yaptığınız işleri etkiledi mi?

Hayır etkilemedi. Mevcut sözleşmelerimize ilave olarak verilen işler oldu. İş yaparken bizim önceliğimiz hizmet etmektir. Yapıyorsak en iyisini yapma gayretinde oluruz. İstanbul’a her daim hizmet etmekten büyük bir gurur duyarız.

İşte Kalyon Holding’in Kilometre Taşları

• 1944 Bitlis Tatvan’da merhum Mehmet Kalyoncu müteahhitliğe adım attı. 1974 yılına kadar Anadolu’da ve S.Arabistan’da kamu binası, konut ve otel inşa edildi.

• 1974 İnşaat faaliyetleri Ahmet Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve Orhan Cemal Kalyoncu tarafından Kalyon İnşaat çatısı altında toplandı.

• 1980 Eğitim ve Hizmet Vakfı kuruldu.

• 1981 Suudi Arabistan’da inşaat faaliyetleri başladı

• 1989 Pencere sistemleri fabrikası Kalpen PVC faaliyete başladı.

Kalyon Plastik fabrikası kuruldu

• 1992 Pet şişe fabrikası Kalpet kuruldu

Kalyon Enerji , Kalen Enerji

Gürcistan’dan ülkemizin ilk enerji ithalatı gerçekleştirildi.

• 1994 Ömerli Çamlıca İsale Hattı

• 2006 Türkiye’de ilk defa uygulanan Metrobüs Projesi hayata geçirildi.

• 2008 Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi açıldı.

• 2012 Dünyada bir ilk olan KKTC Deniz Geçisi İsale Hattı faaliyete başladı.

• 2013 İstanbul Havalimanı'nın temeli atıldı.

• 2016 Kuzey Marmara Otoyolu projesinin sözleşmesi imzalandı.

• 2018 TANAP Doğalgaz Depolama

• 2020 Kalyon Kültür açıldı.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali faaliyete geçti.

• 2021 Kalyon Vakfı kuruldu.

Azerbaycan Demiryolu ve otoyolu projeleri başladı.

• 2024 Avrupa’nın en büyük boru hattı Romanya -Podişor doğalgaz boru hattı temeli atıldı.

10 milyon 500 bin fidan dikimi sağlandı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT projesi devam ediyor

Rakamlarla Kalyon Holding

80 yılda,

• 35 bine varan istihdam

• 16.000 konut,

• 2000 yataklı hastane ve sağlık tesisi,

• 680 km otoyol, 664 km raylı sistem,

• 200 km metro hattı, 42 km metrobüs hattı,

• 1.200 km su boru hattı, 1000 km doğalgaz boru hattı,

• 5600 MegaWatt yenilenebilir Enerji portföyü,

• 2GW kapasiteli yerli güneş paneli üretim fabrikası,

• 2.478 MW GES, 720 MW RES, 343 MW HES kurulumu

Kalyon Enerji

Kalyon Enerji temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle sürdürülebilir enerji yatırımlarını 2020 yılından bu yana sürdürüyor.

3000 MW kurulu güce ulaşmış olan yenilenebilir enerji yatırımıyla yıllık 6 milyar kilowat saat elektrik üretiyor, ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının neredeyse %2 sini tek başına karşılıyor.

Yenilenebilir enerji santralleri yılda 3 milyon ton karbon salınımının önüne geçmektedir.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali

Genel Bilgiler

• Kalyon Karapınar GES, Acıgöl Havzası’nın bölgeye uygun olmayan tarım faaliyetleri, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama gibi nedenlerle mera vasfını yitirmiş verimsiz bir arazi olması sonrasında yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesi amacıyla YEKA-1 projesi kapsamında kuruldu.

• Kalyon Karapınar GES’in inşaat faaliyetleri Ocak 2020 tarihinde başlamıştır

• Kalyon Holding, dünya enerji piyasalarının yakından takip ettiği Kalyon Karapınar GES’i, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında enerjide bağımsız bir Türkiye için Mart 2023’te 100% işletmeye geçişle ülkemize armağan etti.

• 1.350 MWp’lik kapasitesiyle Kalyon Karapınar GES Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biridir.

• Kalyon Karapınar GES’te kullanılan paneller, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV’de üretilmiştir.

• Kalyon Karapınar GES, yaklaşık 20 milyon metrekare araziye kuruludur.

• Karapınar GES 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündedir.

• Karapınar GES toplamda 1,2 milyar dolarlık bir yatırıma sahiptir.

Teknik Bilgiler

• Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali konumundadır.

• Toplam 3.256.038 adet güneş paneline sahiptir.

• Kalyon Karapınar GES yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

• Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretmektedir. Bu da yaklaşık Türkiye’de yıllık tüketilen elektriğin %1’ine denk gelmektedir.

• Karapınar GES yıllık 1,7 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçmektedir.

• Kalyon Karapınar GES, Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 15 oranında artırmaktadır.

• Projede, Kalyon PV’nin, ön yüzden olduğu gibi, yerden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştürme özelliğine sahip, çerçevesiz, çift yüzlü G1 Glass-Glass modeller ve çerçeveli tasarıma sahip M10 Glass-Glass modeller kullanılmaktadır.

• Kalyon Karapınar GES’te kullanılan paneller güneşin gün içerisindeki konumuna göre, açı değiştiren tracker sistemiyle inşa edilmiştir. Tracker sistemi, güneşten elde edilen enerji verimini %15 oranında artırmaktadır.

• Tracker sistemi, panelleri döndürme esnasında kendi elektriğini kendi üreten özel bir tasarıma sahiptir. Burada yine güneş enerjisi ile çalışan motorlar aracılığıyla dönüş işlemini sağlar.

• Tracker sistemi olağan dışı hava koşullarında kendini koruyacak algoritmaya sahiptir. Rüzgâr hızı belirli bir limitin üzerine çıktığında santral defans moduna geçer ve PV modülleri rüzgârın olası olumsuz etkilerine karşı korur.

Yatırım & İstihdam

• Karapınar GES ve Kalyon PV, toplam -2000 yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkânı sağlamaktadır. Karapınar GES inşaat faaliyetleri kapsamında Karapınar ve civar yerleşkelerden 400 kişi istihdam edilerek toplam istihdamın yüzde 30’u yerelden sağlanmıştır.

• Finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF’in de katkıları vardır.

• Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti’nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansmandır.

• Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde Dünya Bankası’nın ‘IFC Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları’ en üst düzeyde ve titizlikle uygulanır.

• Kalyon Enerji, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company’nin iştiraki International Energy Holding ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımları yapılacağı değerlendirilmektedir.

Kalyon Karapınar GES SCADA Binası

• Kalyon Karapınar GES’in merkezinde konumlanan SCADA Yönetim Merkezi hem sembol bir mimari hem de pek çok işlevi bir araya getiren bir yapıdır.

• “Vaha” konseptiyle tasarlanan bu bina, ufuk çizgisine kadar uzanan düz topografyası ile Karapınar bölgesi içerisinde bir yaşam vahası oluşturmaktadır.

• Kalyon Karapınar GES’in, denetleme, kontrol ve veri toplama süreçlerinin yanı sıra bu merkez, mimari özellikleriyle, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknolojiyi aynı noktada buluşturur.

• Bölgesindeki kurak alana tezat olan, zengin bir peyzajı içeren avluya ve terasa sahiptir.

• 2700 m2 kapalı alan ve 3000 m2’lik avlu ve seyir terası ile yenilenebilir enerji teknolojilerini, insanı ve doğayı bir araya getirmektedir.

• 4 farklı geçirgenlik seviyesinde toplam 7200 paslanmaz çelik yansıtıcı cephe paneli ile oluşturulan yapı kabuğu, santralin merkezinde güneş ışınları ile parıldarken, iç mekanlara gölgeleme sağlar. Bu gölgelenme, yapının ısıtma ve soğutma sistemlerinin yüksek verimlilik ile çalışmasını sağlar.

• SCADA binası, Kalyon Karapınar GES’in panellerine gölgelenmeden kaynaklı enerji üretiminin düşmesine yol açmayacak, uygun mesafede konumlandırılmıştır.

• Yapı cephesine entegre biçimde bulunan 112 adet güneş paneli ve SCADA binasının hemen önünde Ar-Ge Alanı, test sahası niteliğinde kurulmuştur. Burada üretilen enerji, yapının elektrik ihtiyacını desteklemek için kullanılmaktadır.

• Avlunun botaniğinde, dört mevsim çiçek açan ağaçlar ve her mevsim yeşil kalan yöreye özgü ve endemik bitkiler kullanılmıştır. Bu sayede merkez, yılın tüm aylarında yaşayan bir peyzaja sahiptir.

• SCADA binası sadece bir yönetim yapısı değildir. Bilim insanlarının buluşabildiği, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebildiği bir yapıda inşa edilen bu merkez, sahip olduğu terasıyla 20 milyon metrekarelik Kalyon Karapınar GES’in ufuk çizgisine uzanan panoramik manzara da sunar.

SCADA Binası NFT Projesi

Kalyon Holding iştirakleri Kalyon Kültür ve Kalyon PV’nin iş birliği ile gerçekleşen NFT Projesi, SCADA binasının mimari dokusuna uygun şekilde yerleştirilen 5 ekran üzerinde, Dijital Eser Yerleştirilmesi ve Veri Tabanlı Dijital Eser Uygulama Yazılımı (Data Driven Digital Data Art Application) geliştirilmesini kapsamaktadır.

Dijital Eser Yerleştirilmesi kapsamında; ülkemizin önde gelen dijital sanatçılarının eserlerinden oluşan bir seçki, Kalyon Holding’in Sanat Koleksiyonuna dahil edilerek SCADA binasında görülebilmektedir.

Projeye dahil olan sanatçılar ve koleksiyon eserleri:

• Ecem Dilan Köse, Eser Tanımı: “Original By Nature”

• Ali Tan Üçer, Eser Tanımı: “Light”, “Wind” (Gerçek zamanlı hareket tepkili data art.)

• Hakan Yılmaz, Eser Tanımı: “Serenity”

• Süleyman Yılmaz & Hakan Yılmaz, Eser Tanımı: Sahadan alınan canlı veri akışı ile özel olarak tasarlanacak data art.

Veri Tabanlı Dijital Eser Uygulama Yazılımı ile SCADA binasında üretilen güneş enerjisi temel verileri baz alınarak gerçek zamanlı dijital eser ortaya çıkmaktadır. Oluşan eser bina içindeki ekranda görülebilmektedir.

SCADA Binası 17. Dünya Mimarlık Festivali’nde Kısa Listede

Dünya’da alanının önde gelen etkinliği olan ve 33 kategoride uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) Kalyon Karapınar GES SCADA binası kısa listeye kaldı.SCADA üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari konsept arasında yer aldı.

6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Singapur'daki Marina Bay Sands'de kazanan projelerin ilan edileceği WAF; enerji, ulaşım, bilim gibi kategorilerdeki peyzaj ve tasarım alanında yenilikçi çözüm üreten ilham verici mimari projeleri ödüllendiriyor. WAF’ın finalistleri arasında Zaha Hadid Architects, WOHA, Renzo Piano Building Workshop, MVRDV, Tadao Ando Architect & Associates, Kohn Pederson Fox ve Nikken Sekkei gibi dünyanın önde gelen mimarları ve birçok yeni mimar yer alıyor.

Otlatma Projesi Pilot Uygulaması

• Güneş Enerjisi Santrali Proje alanı, yılın bazı dönemlerinde yüzey suyu ile örtülü olması ve tuzluluk oranının fazla olması dolayısıyla Türkiye’nin en vasıfsız mera arazisi olarak ilan edilmiştir.

• Ancak, tesisin kurulumunun tamamlanması ile toprak verimliliğinde ve biyolojik çeşitlilikte artış gözlemlendi. Güneş panelleri toprağın, gölgelenme süresini ve su tutma kapasitesini artırarak ve sıcaklık kontrolü sağlayarak mikro iklim oluşmasını sağladı. Bu durum toprakta bitkilerin yetişmesinin önünü açtı.

• Santralde ülkemiz adına bir ilke imza atılarak; saha, bölgede bulunan küçükbaş hayvan çiftliklerinin ve yerel paydaşların kullanımına açıldı. “Otlatma Pilot Uygulaması” kapsamında Karapınar GES sahasında ilk otlatma denemesi 10.08.2023 tarihinde yaklaşık 70 koyunluk bir sürü ile yapıldı ve aynı yıl bu deneme çalışmaları 600 koyuna kadar ulaştı.

• Koyun sürülerinin GES sahasını kullanması, çiftçilerin yem masraflarının azalmasını sağladı. Çiftçilerin verdiği geri bildirimlere göre panel altı otlatmaya giren koyunların süt kalitesinde de artış meydana geldi.

• Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bu pilot uygulamaların ardından, yeni otlatma dönemi ile birlikte sahada otlatılan hayvan sayısı günlük 1.300’e kadar ulaşmış durumdadır. Santralimizin çevresinde yaşayan çiftçilerin hayvancılık üretimlerine yönelik desteklerimiz ve panel altı otlatma uygulamamız devam etmektedir. Amacımız, santral sahalarımızda temiz enerjiyi üretirken, alanın ekosistem değerleri ve işlevlerini korumak ve sürdürülebilir bir otlatma yönetimini yerleştirmektir.

Kalyon PV

Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası

• Kalyon Holding’in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji, kısaca 4T adını verdiği ilkesel yaklaşımının bir yatırımı olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir.

• Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding’in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) silisyum kristal teknolojisine dayalı güneş paneli ve güneş enerjisi teknolojileri üretimi yapmaktadır.

• Kalyon PV, 19 Ağustos 2020 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

• 100 bini kapalı olmak üzere 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve dikey entegre bir üretim sistemine sahip Kalyon PV, toplamda 4 fabrikadan ve bir Ar-Ge merkezinden oluşmaktadır.

• Ar-Ge dahil güneş modülü üretimini aynı çatı altında gerçekleştiren entegre üretim tesislerinden biridir.

• Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle kurulan Kalyon PV, bugün 350 milyon doları aşan yatırım hacmine sahip sahiptir.

• Kalyon PV entegre tesisi 2000’e yakın kişiye istihdam sağlamakta ve vardiyalı olarak devamlı üretim sağlamaktadır.

• Kalyon PV yıllık 2 GW’lık güneş panelini; ingot, wafer, hücre ve modül olarak entegre biçimde üretmektedir.

• Üretilen paneller %90’a varan bir yerlilik oranına sahiptir.

• Kalyon PV çeşitli ebatlarda ingot üretebilme kabiliyetine sahiptir.

• Kalyon PV %100 Türkiye sermayeli bir şirket olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

• Kalyon PV, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki güneş enerjisi santrali kurulumunun panel tedarikçiliğini üstlenmiş ve toplamda 3 GW’ın üzerinde santral kurulumunun bir parçası olma anlaşmasını sağlamıştır.

• Türkiye’de iç pazarda panel tedarikçiliğinin yanı sıra Kalyon PV’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD, Hollanda, Belçika ve Japonya gibi ülkeler de bulunmaktadır.

• Kalyon PV, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin tek panel sağlayıcısıdır.

• Kalyon PV’nin Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün iş gücünü ve yetişmiş insan kaynağını artırma hedefi kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı akreditasyon ve eğitim protokolü bulunmaktadır. Bu iş birliği sayesinde, sektörde çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve sektörün gelişimine katkı sağlanmaktadır. Kalyon PV’nin iş gücü yönetimine verdiği önem ve Solar Akademi ile başlattığı eğitim girişimleri, sadece şirket içi performansı artırmakla kalmayıp aynı zamanda sektörün genel gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

• Millî Eğitim Bakanlığı ve Kalyon PV arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde, teorik eğitimlerini Mesleki Eğitim Merkezlerinde alan öğrenciler, pratik eğitimlerini Kalyon PV entegre fabrikasında tamamlamaktadır. Burada saha deneyimi ve iş kültürü kazanırken geleceğin mesleği olarak yükselen güneş teknolojileri alanında meslek edinmektedir. Kalyon PV yalnızca bir güneş teknolojileri üretim merkezi değil, sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün de inşası için çalışmalar yürütmektedir.

• Entegre fabrikada “Sıfır atık” ilkesi kapsamında etkin atık yönetimiyle çevreci bir üretim prensibini esas alınmıştır.

• Kalyon PV, öz tüketimini karşılamak amacıyla 157 MW’lık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başlamıştır.

Ürün Özellikleri

• Kalyon PV, PERC ve NType teknolojisine dayalı, silisyum hücre teknolojisine sahip bifacial özellikli her sahaya uygun Glass-Glass ve Glass-Backsheet tipi güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.

• Yarım hücre teknolojisine sahip panellerin çerçeveli ve çerçevesiz modellerde üretimi sağlanır.

• Kalyon PV ürünleri, ABD pazarının standartlarının karşılandığını belgeleyen UL Sertifikası’na sahiptir.

• Glass-Glass güneş panelleri sahip olduğu ileri teknoloji özel tasarım solar hücreler sayesinde doğrudan aldığı güneş ışınlarının yanı sıra yerden/zeminden yansıyan güneş ışınlarını da elektriğe dönüştürür. (İkiyüzlü-Bifacial özellikli)

Kalyon PV Ar-GE Merkezi

Türkiye’nin sayılı Ar-Ge kurumlarından biri olan Kalyon PV Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına akredite şekilde faaliyet göstermektedir.

• Ar-Ge Merkezinde üniversite – sektör iş birliği kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi, İTÜ, YTÜ ve TÜBİTAK gibi saygın kuruluşlar ile ortak projeler yürütülmektedir.

• Ar-Ge Merkezinde güneş teknolojileri alanında uzmanlaşmış 100’ün üzerinde Ar-Ge personeli çalışmaktadır.

• Ar-Ge Merkezi 2.500 metrekarelik kapalı alana, 5.000 metrekarelik açık alan & test istasyonlarına sahiptir.

Ar-Ge Merkezi Çalışmaları

• Üretimde verimin artırılması çalışmaları & projeleri

o Wafer dilimleme tekniklerinin geliştirilmesi

• Yarı-iletken geliştirme çalışmaları

o Çip teknolojisinin temelini oluşturan yarı-iletken ingot, wafer üretimi prototip çalışmaları.

o Yarı-iletken üretim proses tekniklerinin geliştirilmesi.

• Akıllı fabrika, endüstri 4.0 ve sıfır atık projeleri

o Akıllı fabrikaların temelini oluşturan AI destekli SCADA ve MES sistemleri geliştirilmesi

o Kalyon PV entegre fabrikasının dijital ikizinin oluşturulması çalışmaları

• Verimlilik artış teknikleri

o Güneş panellerinin daha uzun ömürlü olmasına destek veren Galyum katkılı wafer ve hücre teknolojileri

o N-Type mono kristal ingot, wafer üretimi

o TOPCON hücre prototip geliştirme çalışmaları

o Perovskit ve ince film çok eklemli (TANDEM) hücre teknolojileri

• Güneş enerjisi kullanım alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi

o Güneş panellerinin bina ve otoyollara entegre biçimde kullanılabileceği uygulamalar.

o Kavisli zeminlerde uygulanabilirliği esnek panel çalışmaları.

o Tarım arazilerinde de elektrik üretimine imkân sunan Agrivoltaik GES çalışmaları.

o Güneş enerjisinin sosyal hayatta kullanılmasını sağlayan ürünlerin geliştirilmesi (Solar Palmiye gibi)

• Literatürde Energy Storage Systems olarak yer alan enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi

o Yenilikçi pil/depolama çözümlerinin geliştirilmesi.

o Offgrid/şebekeden bağımsız çalışmaya imkân sunan kompakt ESS çözümlerinin geliştirilmesi.

• Güneş paneli ve hücrelerin ileri karakterizasyon çalışmalarıyla analizinin gerçekleştirilmesi

o Düşük ölçüm belirsizliğiyle kuantum verimlilik değerlerinin hesaplanması.

• Türkiye ve dünyadaki bilimsel çalışmalara katı sağlamak ve sektörün teknoloji bağlamında gelişmesine katkı sunmak.

o Toplamda 100’ün üzerinde proje geliştirmiş ve aktif olarak 34 projeyi eş zamanlı olarak yürütmektedir.

o Bilimsel ve sektör konferanslarında 100’ün üstünde konuşma ve poster sunumu.

o Ar-Ge Merkezi’nin 20’nin üstünde patent ve faydalı model başvurusu

o Uluslararası bilim yayınlarında yer alan pek çok makalesi vardır.

Agrivoltaik tarım Uygılamaları

Ayaş Tarım Uygulamaları:

Gıda güvenliğinin artan önemiyle birlikte, Ar-Ge Merkezi güneş panellerinin altında tarım yapma imkânı sağlayan agrivoltaik uygulamalarına da öncelik veriyor.

Agrivoltaik sistemler; tek bir arazi üzerinde kurulumları sağlanan fotovoltaik (photovoltaic,PV) paneller ile elektrik üretilirken aynı zamanda paneller arasında veya altında çeşitli bitkilerin ya da tarımsal ürünlerin yetiştirildiği sistemler olarak tanımlanmakta. Aynı zamanda agrivoltaik sistemlerin kullanılması ile mikro-iklimleme sağlanarak toprağın nem oranı artırılmaktadır.

Bu projelerle, güneş enerjisi kullanımını artırırken aynı zamanda tarımsal verimliliği de artırmak hedefleniyor.

Kalyon PV de Ankara Ayaş'ta yaklaşık 100 kilovat kapasiteli bir Tarım GES pilot uygulamasıyla, çiftçilere yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Bu projede Kalyon PV'nin güneş panelleri kullanılarak, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik alanında çeşitli ilkler hayata geçiriliyor.

Bu proje ile ülkemizin tarımına katkı sunulması amaçlanırken, ülkemizin çiftçileri için de maliyet düşürücü, verim yükseltici Ar-Ge çalışmalarına destek verilmektedir.

PV4Plants Projesi:

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamındaki PV4Plants Projesi’nin koordinatörü seçilen Kalyon PV; 14 ortağı ile agrivoltaik modül geliştiriyor. Aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmanın yolunu açan agrivoltaik teknolojisi ile enerji-tarım sinerjisi artırılıyor.

AB’den 4,9 milyon Euro Ar-Ge desteği alınan projede; Bursa, İspanya ve Danimarka’da pilot alan kurulumları yapılacak. 14 ortaklı projede, Türkiye’den ODTÜ-GÜNAM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TAT Gıda bulunurken, İngiltere, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan üniversite, KOBİ ve sivil toplum kuruluşları yer almakta.

İlk yılını tamamlayan projemizde tarım fotovoltaik uygulamaları için geliştirilen özel tasarım panelimiz üretilmiş olup sahada kurulum aşamasına geçilmiştir. Çok yakın zamanda TAT Gıda Bursa’da pilot uygulamayı hayata geçirmiş olacağız.

SolarHub:

SolarHub’da, Yunanistan ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (Green Deal) uyumlu proje yürütülüyor. Bu proje ile de Türk, Yunan ortaklığı ile bir mükemmeliyet merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezde güneş teknolojileri ile ilgili pek çok alanda araştırma ve geliştirme uygulamaları geliştirilirken, oluşturulacak olan farkındalık çalışmalarıyla bu bölgenin bir merkez (HUB) haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kalyon İnşaat

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini Kalyon Holding, 2020 yılında kazandı. SNTGN TRANSGAZ ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası için 2023 haziran ayında işe başlama talimatı verildi. Kalyon Holding, Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandı.

Avrupa Birliği Ortak Fayda Projesi listesinde yer alan proje, Romanya’nın Karadeniz’de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gazın ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılmasını kapsıyor aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından önem taşıyor.

• Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla – Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor.

• Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)

• Projede yaklaşık bin 200 kişiye çıkacak bir iş gücü de istihdam ediliyor.

• Projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro.

• Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.

• Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya’daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.