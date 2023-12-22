Kalyoncu ailesinin acı günü

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eniştesi Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu İstanbul’da kanser tedavisi görüyordu. Kalyoncu 68 yaşındaydı.

Enişte Kalyoncu için Büyük Çamlıca Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, kızı Hilal Kalyoncu, oğlu Bilal Kalyoncu ve akrabaları kabul etti.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile iş ve siyaset dünyasından birçok kişi katılım sağladı.

Cenaze namazı sonrası Kalyoncu'nun cenazesi Çengelköy mezarlığına defnedildi.