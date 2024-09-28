Kamala Harris, Meksika sınırını ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Arizona'da Meksika sınırını ziyaret ederek, sınır güvenliğini artırma ve ülkeye uyuşturucu madde Fentanil'in girişini engelleme sözü verdi.

Harris, sınır muhafızlarıyla görüştükten sonra katıldığı bir kampanya etkinliğinde, yasadışı göçmenlerin sığınma talebinde bulunmalarını engelleyeceğini ve tekrar tekrar sınırı geçmeye çalışan kişilere ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Harris, Başkan seçildiği takdirde Fentanil'in tespiti için sınır kapılarında ileri teknolojiler kullanmayı planladığını ve sınırdan geçen suç örgütlerine karşı daha güçlü adımlar atacağını vurguladı. Ayrıca, sınır güvenliğinin siyasi oyunlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı eleştirdi. Trump’ın sabote ettiği sınır güvenliği tasarısını yeniden gündeme getireceğini ve yasalaştıracağını söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda da Harris, Biden yönetiminin iki partili sınır güvenliği reformunu desteklediğini ve bu reformun yasadışı sınır geçişlerini azalttığını belirtti.

ABD'nin sınırlarını koruma görevini ciddiye aldığını vurgulayan Harris, Fentanil krizinin ülke genelinde büyük yıkımlara yol açtığını ve bu sorunun çözümünü en önemli önceliği haline getireceğini ifade etti.