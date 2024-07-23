Kamala Harris'e 24 saatte bağış rekoru kırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışını bırakmasının ardından yarışa dahil olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasına 24 saatte 81 milyon dolarlık bağış yapılması dikkat çekti.

ABD'de seçim yarışı tüm hızı ile devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylığını çekmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı.

Harris'in kampanya sözcülüğünü yapan Ammar Moussa, "Harris'in seçim kampanyasının ilk 24 saatinde 81 milyon dolar bağış topladık. Bu, tarihteki en büyük 24 saatlik bağış miktarı” dedi.

