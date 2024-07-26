Kamala Harris’e beklenen destek geldi. Günlerdir sessizliği ile dikkat çekiyordu

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Kamala Harris’e beklenen destek geldi. Günlerdir sessizliği ile dikkat çekiyordu

ABD’de Demokratların bir numaralı Başkanlık adayı Kamala Harris’e beklenen destek geldi. Günlerdir süren sessizliğin sona ermesi seçimde Harris’in önünü açması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden’ın seçimden çekildiğini açıklaması sonrası Demokratların bir numaralı adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların tam desteğini alırken bir kişinin sessizliği dikkat çekiyordu. Eski Başkan Obama, Biden’ın adaylığının risklerinin farkında olduğunu belirtse de Harris’in adaylığını desteklediğini duyurmamıştı. Bu durum, Obama’nın eşi Michel Obama’nın adaylığı için çalışacağı iddialarına neden olmuştu.

Obama, günler süren sessizliğini bozarak beklenen açıklamayı yaptı. Eski Başkan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Harris’in adaylığını desteklediğini duyurdu.

Obama mesajında "Bu haftanın başlarında Michelle ve ben arkadaşımız Kamala Harris'i aradık. Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimize sahip olduğunu söyledik. Ülkemiz için bu kritik dönemde, onun Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Obama çifti, Harris’i telefonla arayarak desteklerini iletti. Harris ise Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli" şeklinde yanıt verdi.

Obama’nın Harris’e desteğinin seçim için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

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