Kamala Harris'ten Exosphere hamlesi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyası için dev bir adım atarak Las Vegas'taki dünyaca ünlü Exosphere'yi reklam alanına çevirdi. Harris-Walz ekibi, kampanyalarını tanıtmak amacıyla bu devasa ekranı kullanarak Nevada'daki seçmenlere ulaşmayı hedefliyor. Kampanyadan yapılan açıklamaya göre reklam bugün başlayacak ve 5 Kasım’daki seçim gününe kadar devam edecek. Bu hamle, Exosphere üzerinde gerçekleştirilen ilk siyasi kampanya olarak tarihe geçiyor.

Dönüşümlü Gösteri

Reklamda, "Fırsat İçin Oy Verin" ve "Yeni Bir Yol İçin Oy Verin" gibi Harris’in seçim sloganları dönüşümlü olarak gösterilecek. Harris'in fotoğrafları, Las Vegas’ın merkezinde adeta dev bir billboard gibi dönecek. Bu görkemli reklamın hem çevrimdışı hem de çevrimiçi platformlarda milyonlarca seçmene ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Nevada'nın kilit bir eyalet olması nedeniyle Harris-Walz kampanyası, sadece Exosphere ile sınırlı kalmayarak, eyaletteki gazetelerin ana sayfalarını ve mobil bilboardları da kampanya amaçlı kullanacak.

Harris ve Eşi Daha Önce Sphere'yi Ziyaret Etti

Harris, daha önce Las Vegas Sphere’de bir U2 konserine katılarak mekanın atmosferini deneyimlediğini belirtmişti. Harris-Walz ekibi, bu çarpıcı reklamın seçmenlerin ilgisini çekeceğine inanarak seçim günü için büyük bir risk alıyor.