Kamala Harris'ten ilk açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kamala Harris'ten ilk açıklama geldi

Seçim sürecine giren ABD'de Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve desteğini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına vereceğini duyurmasının ardından gözler Kamala Harris'e çevrilmişti.

Biden'ın çekilmesinin ardından Turmp tarafından Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağı yönünde açıklamalar gelirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten ilk açıklama da geldi.

Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu vurguladı. Kamala Harris açıklamasını yazılı olarak yaptı. Harris, ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileterek "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." sözlerini kullandı.

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Kamala Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." mesajını verdi.

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" vurguladı.

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