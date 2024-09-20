Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması

Kaynak: İHA
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerika’daki silahlanmayla ilgili yaptığı konuşmada, “Eğer evime biri girerse vurulur. Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” ifadelerini kullandı.

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı haftalar kala Demokratların adayı ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “silah” açıklamasıyla gündem oldu.

“EĞER EVİME BİRİ GİRERSE VURULUR”

Harris, Michigan’da katıldığı Oprah Winfrey’ın programında silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Harris, canlı yayında, “Eğer evime biri girerse vurulur” dedi. Daha sonra gülen Harris, “Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” dedi.

“SİLAHLAR YASAKLANMALI”

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazarada silah sahibi olduğunu vurgulayan Harris, programın sunucusu Winfrey’ın silah sahibi olup olmadığını bir kez daha sormasıyla silahı olduğunu yineleyerek, bir kez daha saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

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