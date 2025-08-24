Kamboçya ve Tayland arasında kritik ateşkes hamlesi

Kamboçya ile Tayland, sınır bölgelerinde son dönemde artan gerginliklerin ardından imzalanan ateşkesi uygulama konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti. İki ülkenin askeri yetkilileri, Tayland’ın Sa Kaeo eyaletinde olağanüstü toplanan Bölgesel Sınır Komitesi (RBC) toplantısında bir araya geldi.

13 MADDELİK MUTABAKAT VURGUSU

Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki tarafın da 7 Ağustos’ta Malezya’da varılan ateşkes ve 13 maddelik mutabakatın tam olarak hayata geçirilmesi için ortak irade ortaya koyduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve sınır bölgelerinde normal yaşamın yeniden tesis edilmesi konularına da dikkat çekildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI KAMBOÇYA’DA

Açıklamaya göre, taraflar bir sonraki Bölgesel Sınır Komitesi toplantısının bir ay içinde ya da uygun görülecek bir tarihte Kamboçya’da yapılması konusunda da mutabık kaldı. Bu adımın, diyalog sürecinin kesintisiz sürmesi açısından önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

MAYIN TEMİZLİĞİ VE SUÇLA MÜCADELE İŞ BİRLİĞİ

Tayland’ın Kamboçya Sınır Durumu Ad Hoc Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, iki ülkenin yalnızca ateşkesin sürdürülmesiyle yetinmeyeceği, aynı zamanda mayın temizliği ve sınır ötesi suçlarla mücadelede ortak adımlar atacağı kaydedildi. Bölgede halen varlığını sürdüren mayınların temizlenmesi, hem sivillerin güvenliği hem de ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması açısından kritik bir önem taşıyor.

YEREL SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN ORTAK KOMİTELER

Tarafların ayrıca yereldeki sorunların çözümü için bir koordinasyon grubu ve sınır kasabalarında faaliyet gösterecek özel komiteler kurma kararı aldığı da aktarıldı. Bu yapıların, sınırda yaşayan halkın günlük sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmesi hedefleniyor.

ATEŞKESİN BÖLGESEL ÖNEMİ

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır hattı geçmişte birçok kez gerginliğe sahne olmuştu. Son olarak 7 Ağustos’ta Malezya’da imzalanan ateşkes, tarafların ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması olarak görülüyor. Uzmanlar, atılan bu adımların Güneydoğu Asya’da istikrarın korunması açısından da önemli olduğunu belirtiyor.