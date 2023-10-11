Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti

Editör: Ersoy Özdem
Kamboçya'da 2 yaşındaki bir çocuğun kuş gribi sebebiyle öldüğü bildirildi. Bu ölümle birlikte Kamboçya'da bu sene kuş gribinden dolayı 3. ölüm olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin güneydoğudaki Prey Veng eyaletinde yaşayan kızın Pazartesi günü H5N1 kuş gribinden öldüğünü doğruladığı belirtildi.
Bakanlık Pazar günü Svay Rieng eyaletinde 50 yaşındaki bir adamın da kuş gribinden öldüğünü duyurmuştu. Şubat ayında 11 yaşındaki bir kız çocuğu, 2014'ten bu yana ülkede kuş gribinden ölen ilk kişi oldu. Kızın babasının da hastalığa yakalandığı ancak hayatta kaldığı açıklanmıştı.
BM Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak 2003'ten Temmuz 2023'e kadar yaptığı küresel hesaplamaya göre, 23 ülkeden 878 H5N1 kuş gribi enfeksiyonu vakası rapor edildi ve bunların 458'i ölümcül oldu. Kamboçya'da 2003 yılından bu yana kuş gribiyle enfekte olan 58 insan vakası kaydedildi.