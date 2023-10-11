Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti

Kamboçya'da kuş gribinden bu hafta 2. bu yılın başından bu yana ise 3. ölüm vakası gerçekleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti

Editör: Ersoy Özdem

Kamboçya'da 2 yaşındaki bir çocuğun kuş gribi sebebiyle öldüğü bildirildi. Bu ölümle birlikte Kamboçya'da bu sene kuş gribinden dolayı 3. ölüm olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin güneydoğudaki Prey Veng eyaletinde yaşayan kızın Pazartesi günü H5N1 kuş gribinden öldüğünü doğruladığı belirtildi.

Bakanlık Pazar günü Svay Rieng eyaletinde 50 yaşındaki bir adamın da kuş gribinden öldüğünü duyurmuştu. Şubat ayında 11 yaşındaki bir kız çocuğu, 2014'ten bu yana ülkede kuş gribinden ölen ilk kişi oldu. Kızın babasının da hastalığa yakalandığı ancak hayatta kaldığı açıklanmıştı.

BM Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak 2003'ten Temmuz 2023'e kadar yaptığı küresel hesaplamaya göre, 23 ülkeden 878 H5N1 kuş gribi enfeksiyonu vakası rapor edildi ve bunların 458'i ölümcül oldu. Kamboçya'da 2003 yılından bu yana kuş gribiyle enfekte olan 58 insan vakası kaydedildi.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit! Yazarlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi Gündem
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın Siyaset
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar Magazin
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar