Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti

Editör: Ersoy Özdem

Kamboçya'da 2 yaşındaki bir çocuğun kuş gribi sebebiyle öldüğü bildirildi. Bu ölümle birlikte Kamboçya'da bu sene kuş gribinden dolayı 3. ölüm olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin güneydoğudaki Prey Veng eyaletinde yaşayan kızın Pazartesi günü H5N1 kuş gribinden öldüğünü doğruladığı belirtildi.

Bakanlık Pazar günü Svay Rieng eyaletinde 50 yaşındaki bir adamın da kuş gribinden öldüğünü duyurmuştu. Şubat ayında 11 yaşındaki bir kız çocuğu, 2014'ten bu yana ülkede kuş gribinden ölen ilk kişi oldu. Kızın babasının da hastalığa yakalandığı ancak hayatta kaldığı açıklanmıştı.