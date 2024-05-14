Kameraları kırıp aracı yaktılar

Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında sahibi açıklanmayan 34 BYS 021 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler çevredeki güvenlik kameralarını kırdı.

Ardından aracı ateşe verdikten sonra kayıplara karıştılar. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi.