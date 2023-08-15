Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu okulda sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi (37) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.