Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı

Kars’ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken 4 kişi ile onlara dışarıdan kopya veren 1 kişi suçüstü yakalandı.

KAYNAK: DHA
Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu okulda sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi (37) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

kamerali-duzenekle-ehliyet-sinavinda-kopya-cekenlere-sucustu-5-gozalti-9618-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Güncel
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Glüten alerjisi kimlerde görülür? Sağlık
Glüten alerjisi kimlerde görülür?
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli Sağlık
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Sağlık
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı Güncel
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı