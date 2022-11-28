Kamerun’da meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 14’e yükseldi

Bölge Valisi Naseri Paul Bea, yaptığı açıklamada, Yaounde’nin Damas bölgesinde cenaze töreni esnasında gerçekleşen heyelanda ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini belirtti.
İsmini açıklamak istemeyen görgü tanığı, AA muhabirine, cenaze töreni düzenlendiği sırada toprak kaymasının meydana geldiğini, en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. (AA)
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