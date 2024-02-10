Kamp alanında yangın

Kaynak: İHA
Kamp alanında yangın
Ordu’da kamp alanında çıkan yangın 10 yapıyı küle çevirirken yangın da 3 çadır da hasar gördü.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde bulunan özel bir kamp alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bir çadırdan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Yangının diğer yapılara da sıçraması sonucu plastik branda ve ahşap yapıların olduğu toplam 10 yapı tamamen kullanılmaz hale geldi.

CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

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Yangında 3 çadır da hasar görürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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