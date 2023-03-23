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Kamp yaptıkları bölgede kaybolmuşlardı gergin bekleyiş sona erdi

İstanbul'dan Düzce Torkul Gölü bölgesine kamp yapmaya gelerek burada kaybolan 3 kişi, 10 saatlik çalışma sonucunda bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:37
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Kamp yaptıkları bölgede kaybolmuşlardı gergin bekleyiş sona erdi

Kamp yaptıkları bölgede kaybolmuşlardı gergin bekleyiş sona erdi
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İHA'da yer alan habere göre, İstanbul'dan Düzce Torkul Gölü'ne gelen 3 kişi, gece saatlerinde orman yoluna girerek göl civarında gezintiye çıktı.

Telefonlarının çekmemesi sonrasında kaybolduklarını fark eden kişiler, orman yollarında dolaşmaya başladı. Kamp alanını bir türlü bulamayan 3 kişi, durumu ilgili kuruluşlara bildirdi. AFAD ekipleri ve Düzce Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen kişilere ulaşılamadı. Çalışmalara katılan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak tarafından kayıp 3 kişi Torkul Gölü yakınlarında bulundu.

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