Kampüsler siyaha büründü! Kadın cinayetlerine böyle tepki gösterdiler

Son günlerde Türkiye genelinde art arda yaşanan kadın cinayetleri ve cinsel istismar olayları, toplumun her kesiminde büyük bir infial yarattı. Özellikle üniversite öğrencileri, bu vahşet dolu olaylara karşı sessiz kalmayarak kampüslerinde ortak eylemler düzenledi. Bugün, üniversite öğrencileri siyah giyerek bu iç karartan haberlere karşı tepkilerini gösterdi ve dayanışma mesajı verdi.

Narin Güran'ın 8 yaşında korkunç bir şekilde öldürülmesinin şoku henüz atlatılamamışken, yeni vahşet haberleri gelmeye devam etti. 19 yaşındaki Semih Çelik, yaşıtı olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletti. Bu olayın hemen ardından, İstanbul'un merkezinde bir kadına yönelik cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Bugün de 2 yaşında cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla bebekten acı haber geldi.

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Kadınlara yönelik bu cinayet ve cinsel istismar haberleri, üniversite öğrencilerinin sabrını taşırdı. Fakülteler siyaha büründü. Türkiye'yi yasa boğan bu haberlerin art arda gelmesi üzerine üniversite grupları, bugün okullarda siyah giyilmesi çağrısında bulundu. Birçok öğrenci bu çağrıya uydu ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bazı dersliklerde tüm öğrencilerin siyah giydiği görüldü.

Üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine ve cinsel istismar olaylarına karşı tepkilerini göstermek için kampüslerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Siyah giyinerek dayanışma mesajı veren öğrenciler, bu tür olayların son bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Öğrenciler, kadınların güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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Kampüslerde düzenlenen eylemler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Öğrenciler, siyah giyinerek çektikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kadın cinayetlerine ve cinsel istismar olaylarına karşı farkındalık yaratmaya çalıştı. Bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Üniversite öğrencilerinin bu tepkisi, toplumun diğer kesimlerinden de destek gördü. Birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist, öğrencilerin bu anlamlı eylemine destek vererek, kadın cinayetlerine ve cinsel istismar olaylarına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Öğrenciler, bu tür olayların son bulması için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

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