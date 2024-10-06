Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik nasıl serbest kaldı?

Mesleği kasaplık olan Semih Çelik’in beş defa psikolojik tedavi gördüğü, iki defa ortadan kaybolduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, takıntı hâline getirdiği İkbal Uzuner’e hitaben geçen yıl yayınladığı tehdit videosunda planladığı vahşeti en ince detaylarıyla tarif etmesine rağmen, çifte cinayet işlemesine engel olunamaması tartışmalara yol açtı.

KURBANLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Edirnekapı Kasabı’nın kurbanları Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in naaşları dün gözyaşları arasında ayrı ayrı İstanbul’da toprağa verilirken, vahşi katilin cesedi de cenaze namazı kılınmadan defnedildi.

İki genç kızı katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı. İkbal'i öldürme planı yapmış

Öte yandan “serseri mayın” gibi dolaşan Semih Çelik’in babası Âdem Çelik, Eyüpsultan’da öldürülen maktul Ayşenur Halil’in oğlunun sevgilisi olduğunu belirtirken, Fatih’te surlarda katledilen İkbal Uzuner’i ise oğlunun takıntılı olduğu bir okul arkadaşı olarak tanımladı.

NASIL TABURCU ETTİNİZ?

Katil Semih Çelik’in bir yıl içerisinde üç hastanede beş farklı psikiyatrik kaydının olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, vahşi cinayetleri işleyen Semih Çelik’in nasıl taburcu edildiğine dair soruşturma başlattı.

İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti

Ayrıca, Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

ODASINDAN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı.

İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış

Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

Öte yandan Çelik'in kitaplığında “İknanın Psikolojisi”, “Aşkın Yasası Şiddetin Yasası”, “İyinin ve Kötünün Ötesinde”, “İrade Eğitimi” isimli kitaplar olduğu görüldü.

Katil Semih Çelik’in gizemli odasındaki özel eşyalarının şifreleri

Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

VAHŞETİN RESMİNİ ÇİZMİŞ

Katilin evinde yapılan incelemede kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış bir kadın resmi bulundu.

Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır” diye geçti.

Öte yandan Semih Çelik’in olay günü yaptıkları ortaya çıktı.

"SELAM DAHİ VERMEZDİ"

Hürriyet'te yer alan haberde Semih Çelik, komşularına soruldu, mahalleliden çarpıcı açıklamalar geldi. Önceden Fatih’te oturan Semih Çelik, 2018 yılında Eyüpsultan’da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı.

Ancak Fatih’teki bağlarını hiç koparmadı, vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti.

Mahalle esnafı, “Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi” dedi.

ÖNÜNE GEÇİP ‘ÜSTÜM GÜZEL Mİ?’ DİYE SORDU

Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğrayıp ve orada kıyafetlerini göstererek, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diye sorduktan sonra ayrıldı

"ANNESİNİ HİÇ BİLMİYORUZ"

Doğma büyüme Semih Çelik’in sokağında emlakçılık yapan Uğur Yılmaz (49), “Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara’da kalıyormuş." dedi.