Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik nasıl serbest kaldı?

Düzenleme: Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik nasıl serbest kaldı?

İstanbul’da iki genç kızın vahşice öldürülmesi ve katil Semih Çelik’in akıl sağlığı geçmişi, toplumda büyük yankı uyandırdı. Çelik’in odasında bulunan çizimler ve sosyal medya tehditleri, cinayetlerin önceden planlandığını ortaya koydu. Çelik, cinayet tehdidinde bulunmasına rağmen serbest bırakıldı. Bu durum, nasıl serbest kalabildiği kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Mesleği kasaplık olan Semih Çelik’in beş defa psikolojik tedavi gördüğü, iki defa ortadan kaybolduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, takıntı hâline getirdiği İkbal Uzuner’e hitaben geçen yıl yayınladığı tehdit videosunda planladığı vahşeti en ince detaylarıyla tarif etmesine rağmen, çifte cinayet işlemesine engel olunamaması tartışmalara yol açtı.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-2.jpg

KURBANLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Edirnekapı Kasabı’nın kurbanları Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in naaşları dün gözyaşları arasında ayrı ayrı İstanbul’da toprağa verilirken, vahşi katilin cesedi de cenaze namazı kılınmadan defnedildi.

İki genç kızı katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı. İkbal'i öldürme planı yapmışİki genç kızı katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı. İkbal'i öldürme planı yapmış

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-15.jpg

Öte yandan “serseri mayın” gibi dolaşan Semih Çelik’in babası Âdem Çelik, Eyüpsultan’da öldürülen maktul Ayşenur Halil’in oğlunun sevgilisi olduğunu belirtirken, Fatih’te surlarda katledilen İkbal Uzuner’i ise oğlunun takıntılı olduğu bir okul arkadaşı olarak tanımladı.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-3.jpg

NASIL TABURCU ETTİNİZ?

Katil Semih Çelik’in bir yıl içerisinde üç hastanede beş farklı psikiyatrik kaydının olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, vahşi cinayetleri işleyen Semih Çelik’in nasıl taburcu edildiğine dair soruşturma başlattı.

İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmiştiİki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-4.jpg

Ayrıca, Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-5.jpg

ODASINDAN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı.

İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamışİki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-11.jpg

Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-12.jpg

Öte yandan Çelik'in kitaplığında “İknanın Psikolojisi”, “Aşkın Yasası Şiddetin Yasası”, “İyinin ve Kötünün Ötesinde”, “İrade Eğitimi” isimli kitaplar olduğu görüldü.

Katil Semih Çelik’in gizemli odasındaki özel eşyalarının şifreleriKatil Semih Çelik’in gizemli odasındaki özel eşyalarının şifreleri

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-13.jpg

Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-6.jpg

VAHŞETİN RESMİNİ ÇİZMİŞ

Katilin evinde yapılan incelemede kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış bir kadın resmi bulundu.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-7.jpg

Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih’te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır” diye geçti.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-8.jpg

Öte yandan Semih Çelik’in olay günü yaptıkları ortaya çıktı.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-9.jpg

"SELAM DAHİ VERMEZDİ"

Hürriyet'te yer alan haberde Semih Çelik, komşularına soruldu, mahalleliden çarpıcı açıklamalar geldi. Önceden Fatih’te oturan Semih Çelik, 2018 yılında Eyüpsultan’da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-10.jpg

Ancak Fatih’teki bağlarını hiç koparmadı, vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-14.jpg

Mahalle esnafı, “Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi” dedi.

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-16.jpg

ÖNÜNE GEÇİP ‘ÜSTÜM GÜZEL Mİ?’ DİYE SORDU

Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğrayıp ve orada kıyafetlerini göstererek, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diye sorduktan sonra ayrıldı

aysenur-halil-ve-ikbal-uzunerin-katili-semih-celik-nasil-serbest-kaldi-yenicag-17.jpg

"ANNESİNİ HİÇ BİLMİYORUZ"

Doğma büyüme Semih Çelik’in sokağında emlakçılık yapan Uğur Yılmaz (49), “Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara’da kalıyormuş." dedi.

Son Haberler
Vietnam’ın GSYİH’sia artış gösterdi
Vietnam’ın GSYİH’sia artış gösterdi
Göztepe kazanmaya devam ediyor
Göztepe kazanmaya devam ediyor
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik nasıl serbest kaldı?
Ayşenur ve İkbal’in katili nasıl serbest kaldı
CHP’ye 10 bin kişi katıldı
CHP’ye 10 bin kişi katıldı
İstanbul’un kurtuluşunun 101'inci yılı törenle kutlandı
İstanbul’un kurtuluşunun 101'inci yılı törenle kutlandı