Kamu bankaları ilk defa dolar satmayıp bu kez alım yaptı

Paramedya'nın haberine göre, Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e arttı. Piyasa beklentisi ise ortalama yüzde 19,25 olmuştu.

Faiz artırımından sonra Türkiye’de inanılmayacak ama gerçek olan bir olay yaşandı.

Bugüne kadar piyasaya dolar satarak müdahale eden kamu bankaları bu kez tam tersini yaparak alıma geçti.

Kamu bankaları 23.500 seviyesinden dolar almaya başladı.

Konu ile ilgili Bloomberg son dakika haberi olarak şu metni abonelerine geçti: