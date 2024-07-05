Kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı 120 bin arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları açıklandı. Temmuz 2024 istatistiklerine göre, toplam 2 milyon 994 bin 550 memurun %74,18'i olan 2 milyon 251 bin 330'u bir sendikaya üye durumda. En büyük sendika konfederasyonu olan Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 802 üye ile zirvede yer alıyor.

Onu, 569 bin 546 üye ile Türkiye Kamu-Sen ve 168 bin 467 üye ile KESK izliyor. Üye sayılarına bakıldığında, KESK 4 bin 111, Türkiye Kamu-Sen 16 bin 598, Memur-Sen 43 bin 524 ve Birleşik Kamu-İş 14 bin 391 kişi artış gösterdi. Önceki yıl 2 milyon 130 bin 644 olan sendikalı memur sayısı, bu yıl 120 bin 686 kişilik bir artışla 2 milyon 251 bin 330'a ulaştı.