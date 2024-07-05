Kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı 120 bin arttı

Kaynak: ANKA
Kamu görevlileri sendikalarının üye sayısı 120 bin arttı

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu görevlileri sendikalarının ve konfederasyonlarının Temmuz 2024 üye istatistiklerini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları açıklandı. Temmuz 2024 istatistiklerine göre, toplam 2 milyon 994 bin 550 memurun %74,18'i olan 2 milyon 251 bin 330'u bir sendikaya üye durumda. En büyük sendika konfederasyonu olan Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 802 üye ile zirvede yer alıyor.

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Onu, 569 bin 546 üye ile Türkiye Kamu-Sen ve 168 bin 467 üye ile KESK izliyor. Üye sayılarına bakıldığında, KESK 4 bin 111, Türkiye Kamu-Sen 16 bin 598, Memur-Sen 43 bin 524 ve Birleşik Kamu-İş 14 bin 391 kişi artış gösterdi. Önceki yıl 2 milyon 130 bin 644 olan sendikalı memur sayısı, bu yıl 120 bin 686 kişilik bir artışla 2 milyon 251 bin 330'a ulaştı.

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