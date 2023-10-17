Kamu görevlisi menzil şeyhini güllerle karşıladı. Yeni şeyh 12 milyon liralık aracıyla dergaha gitti

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’ün ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan Muhammed Saki Erol yeni şeyh unvanını aldı.
İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nin yeni şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, 12 milyon liralık lüks aracıyla bir dergah ziyareti gerçekleştirdi.
Görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni’nin lüks aracına gül yaprakları atan kamu görevlisi tepki çekti.
Ayrıca görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni’nin araç konvoyundaki lüks otomobiller de dikkat çekti.