Gerçek Sakal-ı Şerifse Menzil tarikatına nasıl geldi. Menzil tarikatında çekilen videoda Sakal-ı Şerif'in sallanması gündem oldu

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil cemaati lideri Abdülbaki Erol’ün ölümü üzerine 3 oğlu arasında yaşanan liderlik kavgasından galip çıkan Muhammed Saki Erol yeni şeyh unvanını aldı.
İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen cemaat söylemleri, lüks araç konvoyları ve karşılama törenleriyle sık sık gündem oluyor.
Son olarak Menzil cemaatine ait bir dergahta çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
SAKAL-I ŞERİF KENDİ KENDİNE SALLANDI İDDİASI
Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'in olduğu saklama kabının kendi kendine sallandığı görülen video izleyenleri şaşırttı.
Videoda 74 yaşında hayatını kaybeden Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un fotoğrafları dikkat çekti.
Sakal-ı Şerif'in oraya nasıl geldiği ise merak konusu oldu.