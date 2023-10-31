Gerçek Sakal-ı Şerifse Menzil tarikatına nasıl geldi. Menzil tarikatında çekilen videoda Sakal-ı Şerif'in sallanması gündem oldu

Menzil cemaati dergahında çekildiği belirtilen görüntülerde Hz. Peygamber'in Sakal-ı Şerif'inin olduğu saklama kabının kendi kendine sallandığı iddia edildi. Sakal-ı Şerif'in oraya nasıl geldiği ise merak konusu oldu.