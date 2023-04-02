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Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:26
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Kamu Gözetimi’nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da
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Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler.

Sınav müracaatları 10 Nisan'da başlayıp 25 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresindeki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

Müracaatlar Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri ve saati, 8 Temmuz'daki sınavdan en az 15 gün önce Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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