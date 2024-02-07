Kamu işçilerinden zam talebi: Bizi de eşitleyin

İktidara yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ'ten kamu işçilerine zam talebi geldi. Memurların, memur ve işçi emeklilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan iyileştirmeyi olumlu bulduklarını belirtten Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı aynı zammı kamu işçilerine de istedi.

Artan hayat pahalılığı ve alım gücünün sürekli düşmesi üzerine toplumun pek çok kesimine yapılan yüzde 49,25'lik zamla ilgili konuşan Kayabaşı bundan faydalanamayan tüm kamu işçilerinin, yüzde 49,25'lik ücret artışından yararlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kamu işçileri ile toplumun diğer kesimlerinin ücretleri arasındaki farkın açıldığına dikkat çeken Kayabaşı, artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ve yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini anlattı.

Kamu işçilerinin beklentisinin arttığını aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Kamuda bozulan ücret dengesinin giderilmesi, açılan ücret makasının dengelenmesi ve çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve hükümetimiz arasında 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolü ile yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerinin zam dönemlerinde yüzde 32,57'lik ücret zammı verilmesi yönündeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Ancak tüm kamu işçisinin yüzünü güldürecek ve ocak ayından itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile KÇP'ye yeni bir ek protokol daha yapılarak toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir."