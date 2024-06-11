Kamu işçilerine bayram sürprizi. İşte hesaplara yatacak tarih

Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı belli oldu. Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri bayram öncesi yapılacak.

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ve tediye olarak bilinen ek ödeme ya da ikramiyenin hesaplara yatacağı tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave ödemenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Kamu işçisine ödenecek ikramiye maaşa göre farklılık gösterecek.

İşçilere ödenen ikramiyede, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak. Bu ikramiye aylık ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutar, 13 ile çarpılmasıyla ortaya çıkıyor. Buna göre vergi indirimleri de dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak

Bu hesaplamanın ardından çıkan rakam Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Kararıyla ilk 14 Haziran'da hesaplara yatacak. Kamu işçilerine ödenecek ikramiyenin ikinci taksidi de 13 Aralık'ta ödemesi yapılacak.