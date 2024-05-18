Kamu personeli için yıllık izin kararı! Her şey sil baştan değişti

Yeni düzenlemeler, kamu kurumlarının iş gücü planlamasında da etkili olacak. Emeklilik, istifa veya ölüm gibi nedenlerle boşalan pozisyonlar, personel alımında dikkate alınacak. Mahalli idareler, norm kadro ilke ve standartlarına uygun hareket edecek ve yıllık personel giderleri belirli oranlarda tutulacak.

FAZLA MESAİ YOK

Kamu çalışanları, zorunlu olmadıkça fazla mesai ücreti veya nöbet ücreti alacak şekilde görevlendirilmeyecek. Fazla mesai yapıldığında ise, çalışanlara serbest zaman kullanımı ve denkleştirme imkanı sağlanacak. İşçiler, fazla çalıştıkları her saat için bir saat 15 dakika veya bir saat 30 dakika serbest zaman kullanabilecekler. Haftalık çalışma süresi, işçi ve işveren anlaşmasıyla günde 11 saati geçmeyecek şekilde düzenlenebilecek.

YILLIK İZİNLER 3 YIL İÇİNDE TÜKETİLECEK

Kamu işçileri, yıllık izinlerini yıl içinde kullanacak ve kullanılmayan izinler en fazla üç yıl içinde tüketilecek. Koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, sadece ilgili işleri yapan kamu görevlilerine verilecek. Kamuda yönetici kadrolarına yapılan atamalar, derece yükselmesi düzenlemeleriyle sınırlı kalacak.