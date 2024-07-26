Kamuda ballı kaymaklı dönem sona erdi! Uymayana ceza verilecek

Artık kamu çalışanları, birden fazla görev için maaş alamayacak; her bir kişi yalnızca bir pozisyon için ücretlendirilecek.



EN YÜKSEK KAMU GÖREVLİSİ MAAŞI 98 BİN LİRA

Bu düzenleme ile en yüksek kamu görevlisi maaşı, yani 98 bin lira sınırı aşılamayacak. Ayrıca, belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen kamu görevlileri için maaş kesintisi, hatta işten çıkarma gibi çeşitli idari yaptırımlar uygulanabilecek.

ARAÇLAR SATIŞA ÇIKARILACAK

Kamu sektöründe fazlalık olarak görülen araçlar satışa çıkarılacak. Bunun yanı sıra, sokak ve caddelerin aydınlatma masrafları için belediye ve il özel idarelerine yapılan genel bütçe vergi geliri payı kesintisi oranı %20'den %30'a yükseltilecek.