Kamuda taşeron sorunu meclise taşındı. Sistemin kaldırılması talep edildi

Gürer, kamu kurumlarında taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları bulunduğunu belirten Gürer, bu sistemin ülkemizdeki en önemli sosyo-ekonomik sorunlardan olduğunu vurguladı.

“KAMUDA BİNLERCE TAŞERON İŞÇİ VAR”

Gürer, “2018 yılında yapılan KHK düzenlemesinin amacı taşeron sistemini sonlandırmak olması gerekirken yapılan düzenleme ile taşeron bitmedi, modeli değişti. Halen binlerce kamu ve kurumlarında taşeron çalışan bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLU PAZARLIK YAPMA HAKLARI GÜVENCEYE ALINACAK”

Gürer açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Taşeron sisteminin kaldırılmasıyla taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesi, çalışma hayatında atılmış önemli bir adım olacaktır. Bu adımın atılmasıyla, taşeron işçilerin güvencesiz çalışma koşullarından kurtulması ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanması sağlanacaktır. Gelir adaleti ve iş güvencesi açısından önem arz eden bir diğer nokta, taşeron işçilere asgari ücretin üzerinde bir ücret ve ek tazminatların ödenmesi olacaktır. Bu, işçilerin daha insanca yaşam koşullarına erişimini sağlayarak ekonomik refahlarını artırırken toplumsal adaleti de güçlendirecektir. Bu çalışanların kamu kurumlarında asıl kadrolarına alınmasıyla beraber sendikalı olma ve toplu pazarlık yapma özgürlüklerinin güvence altına alınmış olacaktır. Sendikal hakların korunması, işçilerin haklarını savunmalarını ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmeleri açısından da son derece önemlidir.”