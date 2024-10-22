Kamyon alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyon alevlere teslim oldu

Düzce'de lastiklerinden tutuşan kamyon alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yılların şoförü "Yangın ısınan balatadan başlamıştır. Balata önce lastikleri ardından kamyonu yakmıştır" dedi.

Düzce'den Sakarya istikametine giden T.K. idaresindeki 38 GP 142 plakalı Ford marka kamyonun lastiklerinden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gümüşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev topuna dönen kamyondaki yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı.

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Yangın sebebiyle tek şeritten verilen trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.

Yılların şoförü "Yangın ısınan balatadan başlamıştır. Balata önce lastikleri ardından kamyonu yakmıştır" dedi.

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