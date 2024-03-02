Kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: AA
Kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, aydınlatma direklerine çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, yolcu ise hayatını kaybetti.

Şemsettin G'nin idaresindeki kargo kamyonu, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrildi.

Gelen ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri intikal etti.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten aktı. Diğer yandan kamyonun çarpması neticesinde yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de zarar meydana geldi.

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