Kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Şemsettin G'nin idaresindeki kargo kamyonu, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direklerine çarparak devrildi.

Gelen ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten aktı. Diğer yandan kamyonun çarpması neticesinde yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de zarar meydana geldi.